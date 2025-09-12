Κώτσηρας: Τα μέτρα της ΔΕΘ ενισχύουν κάθε Έλληνα πολίτη

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελούν διαρθρωτική, φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο τη στήριξη κάθε Έλληνα πολίτη, τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο «Action 24».

Όπως ανέφερε, «γνώμονάς μας, η καθημερινή μας αγωνία, η καθημερινή μας σκέψη, είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν αυτή τη στόχευση. Να μπορέσουμε αυτή την καλή δημοσιονομική πορεία, που χτίσαμε με πάρα πολύ κόπο όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να την καταλάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών μας».

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ αποτελούν μεγάλη παρέμβαση για τη μεσαία τάξη, τους πολύτεκνους, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τους συνταξιούχους, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τόνισε δε ότι «τέτοια δραστική, οργανωμένη και συντεταγμένη μείωση άμεσης φορολογίας έχει να γίνει δεκαετίες».

«Αναμφίβολα συμμεριζόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα», είπε, επισημαίνοντας ότι «η μάχη κατά της ακρίβειας είναι μια μάχη διαρκείας». Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει άνω των 80 φόρων. Είναι η κυβέρνηση που αύξησε τον κατώτατο μισθό, είναι η κυβέρνηση που έχει δώσει μετά από πολλά χρόνια αυξήσεις σε πολύ μεγάλες μερίδες συμπολιτών μας και είναι αυτή που συνεχίζει επενδύοντας σε πολλά μέσα, όπως είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, να αντλεί έσοδα τα οποία θα τα γυρίζει ως κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί», διαβεβαίωσε.

Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, εξήγησε ότι θα ωφεληθούν πολλαπλώς: από μειώσεις στη φορολογική κλίμακα, από την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα λαμβάνει μόνιμα μεγάλη μερίδα τους κάθε Νοέμβριο και από τη μείωση και κατάργηση σε βάθος διετίας της προσωπικής διαφοράς.

Σχετικά με τα τεκμήρια διαβίωσης, ο υφυπουργός έκανε λόγο για μια «ουσιώδη παρέμβαση που είχαμε αναφέρει και προεκλογικά και γίνεται πράξη». Συγκεκριμένα, μειώνονται κατ' ελάχιστον κατά 30% τα τεκμήρια για τις κατοικίες, ενώ στα αυτοκίνητα θα υπολογίζονται πλέον με βάση τις εκπομπές ρύπων, όπως ισχύει και στα τέλη κυκλοφορίας, οδηγώντας σε σημαντική μείωσή τους.

Καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας τόνισε τη διαρκή προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, υπογραμμίζοντας ότι «ο πολίτης έχει πολλές ανάγκες και πρέπει να σταθούμε δίπλα του».