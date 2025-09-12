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Γεωργιάδης - Πολάκης: Συνέχεια στην κόντρα τους - Νέο επεισόδιο με αφορμή το Νεπάλ
Πολιτική
13:18 - 12 Σεπ 2025

Γεωργιάδης - Πολάκης: Συνέχεια στην κόντρα τους - Νέο επεισόδιο με αφορμή το Νεπάλ

Reporter.gr Newsroom
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Η κόντρα του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρώην υπουργό επί ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη μετράει αρκετά χρόνια. Το νέο επεισόδιο περιλαμβάνει τον διαδικτυακό καβγά για Νεπάλ.

Αφορμή για το νέο επεισόδιο στην μεταξύ τους διαμάχη ήταν μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο Facebook όπου σε ένα βίντεο που έδειχνε τη φυγή της κυβέρνησης του Νεπάλ με ελικόπτερο μετά τα άγρια επεισόδια που ταλανίζουν την χώρα, έγραψε «Άντε και στα δικά μας».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν το άφησε να περάσει και απάντησε με ανάρτηση του στο Χ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στο Νεπάλ ήταν συνασπισμού με αριστερό/κεντροαριστερό χαρακτήρα και όχι ριζοσπαστικά κομμουνιστική, προσθέτοντας ότι η ευχή του Πολάκη να επαναληφθούν παρόμοια επεισόδια στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακή και ακατάλληλη και έκλεισε τον σχολιασμό του αναφέροντας: «… μωραίνει Κύριος».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 13:30
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