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Χαρίτσης από ΔΕΘ: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία
Πολιτική
17:10 - 12 Σεπ 2025

Χαρίτσης από ΔΕΘ: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ζητώντας να μην του δοθεί τρίτη ευκαιρία, καθώς «το σχέδιό του είναι επικίνδυνο για τη χώρα».

Ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «τα τελευταία έξι χρόνια παγίωσε την κρίση και την μετέτρεψε σε κανονικότητα», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «ήρθε στη ΔΕΘ μόνο για να εξαγοράσει πολιτικό χρόνο σε βάρος του μέλλοντος της χώρας».

«Η πολιτική Μητσοτάκη είναι βαθιά ταξική, που ωφελεί εργοδότες, funds, τράπεζες και κατόχους μεγάλης ακίνητης περιουσίας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για «φοροελαφρύνσεις που αποτελούν ταξική μεροληψία» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σε οριστική αποδρομή» αφήνοντας πίσω του «ανισότητες, διασπάθιση δημόσιου χρήματος και ένα μοντέλο φτηνής μεγέθυνσης που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΟΣΕ, κάνοντας λόγο για «κράτος-λάφυρο» που λειτούργησε «ως κοινωνικά επικίνδυνο», με τραγικό παράδειγμα, όπως είπε, τα Τέμπη.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία. Το επιτελικό κράτος πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κράτος που δεν υπηρετεί κομματικά συμφέροντα, αλλά κοινωνικούς στόχους», σημείωσε.

Συνεργασίες και το Λαϊκό Μέτωπο

Απαντώντας σε ερώτηση για τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Αριστεράς στις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια συνεργασιών με ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χαρίτσης θύμισε ότι «ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, στη ΔΕΘ, η Νέα Αριστερά είχε μιλήσει πρώτη για το Λαϊκό Μέτωπο».

Επεσήμανε όμως ότι «το ζήτημα δεν είναι απλώς οι συνεννοήσεις κορυφής, αλλά η διαμόρφωση μιας καθαρής, αντιπαραθετικής πρότασης απέναντι στο σχέδιο της Δεξιάς». Όπως είπε, η Νέα Αριστερά προσέρχεται με «καθαρό πρόγραμμα, αρχές και πολιτικές αιχμές», καλώντας και άλλες δυνάμεις σε μια τέτοια προσπάθεια.

Η ΔΕΗ πρέπει να επιστρέψει στο Δημόσιο

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης ζήτησε την επιστροφή της ΔΕΗ στο Δημόσιο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει «πρωταθλήτρια» στο υψηλό κόστος ενέργειας και στέγασης στην ΕΕ.

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