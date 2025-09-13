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GPO: Μερική ανάκαμψη της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Η δυσαρέσκεια για τα μέτρα παραμένει
Πολιτική
12:27 - 13 Σεπ 2025

GPO: Μερική ανάκαμψη της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Η δυσαρέσκεια για τα μέτρα παραμένει

Reporter.gr Newsroom
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Τα κυβερνητικά ποσοστά καταγράφουν μια μερική βελτίωση μετά την ανακοίνωση των μέτρων στη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Συγκεκριμένα, το 32,9% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κ. Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Στον αντίποδα, το 64,3% τις κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Όταν ερωτήθηκαν για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέων κομμάτων υπό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, το 19,8% των ψηφοφόρων δήλωσε πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ μόνο το 8,5% εκδήλωσε την ίδια πιθανότητα για κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

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Η δημοσκόπηση της GPO καταγράφει τα εξής ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία: 24,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,2%
  • Ελληνική Λύση: 8,7%
  • ΚΚΕ: 8,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
  • Νίκη: 1,8%
  • ΜέΡΑ25: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Άλλο: 4,1%
  • Λευκό, άκυρο: 1,7%
  • Αναποφάσιστοι: 18,3%

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά παρουσιάζονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 29,7%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,3%
  • Ελληνική Λύση: 11,1%
  • ΚΚΕ: 10,4%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
  • Φωνή Λογικής: 3,9%
  • Νίκη: 2,3%
  • ΜέΡΑ25: 1,8%
Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2025 - 13:56
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