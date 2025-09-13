GPO: Μερική ανάκαμψη της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Η δυσαρέσκεια για τα μέτρα παραμένει

Τα κυβερνητικά ποσοστά καταγράφουν μια μερική βελτίωση μετά την ανακοίνωση των μέτρων στη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Συγκεκριμένα, το 32,9% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κ. Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Στον αντίποδα, το 64,3% τις κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Όταν ερωτήθηκαν για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέων κομμάτων υπό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, το 19,8% των ψηφοφόρων δήλωσε πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ μόνο το 8,5% εκδήλωσε την ίδια πιθανότητα για κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Η δημοσκόπηση της GPO καταγράφει τα εξής ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νίκη: 1,8%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά παρουσιάζονται ως εξής: