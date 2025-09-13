GPO: Μερική ανάκαμψη της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Η δυσαρέσκεια για τα μέτρα παραμένει

Συγκεκριμένα, το 32,9% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κ. Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Στον αντίποδα, το 64,3% τις κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.
Όταν ερωτήθηκαν για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέων κομμάτων υπό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, το 19,8% των ψηφοφόρων δήλωσε πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ μόνο το 8,5% εκδήλωσε την ίδια πιθανότητα για κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
Η δημοσκόπηση της GPO καταγράφει τα εξής ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:
- Νέα Δημοκρατία: 24,8%
- ΠΑΣΟΚ: 11,2%
- Ελληνική Λύση: 8,7%
- ΚΚΕ: 8,1%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
- Φωνή Λογικής: 3,1%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
- Νίκη: 1,8%
- ΜέΡΑ25: 1,4%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
- Άλλο: 4,1%
- Λευκό, άκυρο: 1,7%
- Αναποφάσιστοι: 18,3%
Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά παρουσιάζονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 29,7%
- ΠΑΣΟΚ: 14,3%
- Ελληνική Λύση: 11,1%
- ΚΚΕ: 10,4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 10%
- ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
- Φωνή Λογικής: 3,9%
- Νίκη: 2,3%
- ΜέΡΑ25: 1,8%