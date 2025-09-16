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Επεισοδιακή έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Η «Νίκη» άσκησε το πρώτο βέτο
Πολιτική
08:45 - 16 Σεπ 2025

Επεισοδιακή έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Η «Νίκη» άσκησε το πρώτο βέτο

Reporter.gr Newsroom
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Δυναμικά μπήκε η «Νίκη» στην Εξεταστική Επιτροπή, αφού με το «καλημέρα» ζήτησε την αντικατάστασή του βουλευτή Νίκου Βρεττού, επειδή υπερψήφισε τον Ανδρέα Νικολακόπουλο για πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο κ. Βρεττός υποστήριξε ότι – παρόλο που ο ίδιος διαφωνούσε με την επιλογή μονοκομματικού προεδρείου – ήταν δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο. Η θέση του, ωστόσο, δεν κάλυψε τη «Νίκη», η οποία ζήτησε την αποπομπή του από την Επιτροπή και την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η «Νίκη», επισημαίνει:

«Με απόφαση του Βουλευτηρίου της ΝΙΚΗΣ, ο κ. Βρεττός απομακρύνεται από την Εξεταστική Επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την σημερινή αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαιώμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”.

Παράλληλα, για την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η οριζόμενη από το Καταστατικό διαδικασία, για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε. Η ΝΙΚΗ θεωρεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκλημα κατά της Πατρίδας μας και εγκληματική οργάνωση όσους συμμετείχαν ή συγκαλύπτουν αυτό.

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια. Είναι πεδίο μάχης για να σωθεί η Πατρίδα μας από τους κακοποιητές της.»

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 08:56
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