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Μάντζος: Ώρα για καθαρή στάση της Ελλάδας – Στήριξη στις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ
Πολιτική
19:05 - 17 Σεπ 2025

Μάντζος: Ώρα για καθαρή στάση της Ελλάδας – Στήριξη στις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την παρουσίαση δέσμης κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και συγκεκριμένων υπουργών της, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη «διγλωσσία» και να στηρίξει ανοιχτά τις προτάσεις στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, προτάσσοντας την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.

«Την ώρα που η επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας οδηγεί σε νέα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε -μόλις σήμερα- πλέγμα μέτρων που περιλαμβάνουν τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ, καθώς και προσωποποιημένες κυρώσεις κατά ακραίων Υπουργών της Κυβέρνησης Νετανιάχου», αναφέρει αρχικά ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.

«Η πρόταση αυτή έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών την προηγούμενη εβδομάδα της Προέδρου της Επιτροπής αλλά και της ανάλυσης που παρουσίασε η Επιτροπή στις 23 Ιουνίου 2025 καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση του Ισραήλ παραβιάζει τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Σύνδεσης», σημειώνει ακόμη ο κ. Μάντζος και καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει τη διγλωσσία», αναφέροντας:

«Με τον αποκλεισμό και την ισοπέδωση της Λωρίδας της Γάζας να κλιμακώνονται, τον ΟΗΕ να αναφέρεται πλέον επισήμως σε γενοκτονία και την προώθηση νέου προγράμματος εποικισμών που αποσκοπούν στη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης και τον ενταφιασμό της Λύσης των Δύο Κρατών, αναμένουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να σταματήσει τη διγλωσσία και να στηρίξει στο Συμβούλιο τις προτάσεις αυτές.

Η Ελλάδα οφείλει να είναι σταθερά στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου και του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε άλλη στάση θα πλήξει βάναυσα τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς και τη διεθνή αξιοπιστία μας, ιδίως με δεδομένη την ιδιότητα της χώρας μας ως Μη Μόνιμου Μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

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