ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Απομακρυσμένος από την κοινωνία, χωρίς όραμα και με αλαζονεία – Μονόδρομος οι εκλογές

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε «χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του».

«Ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών», σημειώνει ακόμη η Χαριλάου Τρικούπη, συνεχίζοντας την σκληρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ σχετικά με τις φοροελαφρύνσεις, για τις οποίες μίλησε ο πρωθυπουργός, προσθέτει:

«“Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία”, ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβάρυνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους, σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκε, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών».

Παράλληλα, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Έχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του».

Όσον αφορά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως δεν μπορεί να αποκαλέσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα ως «γενοκτονία», το ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου».

Η Χαριλάου Τρικούπη καταλήγει πως οι εκλογές είναι «μονόδρομος», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρα, κάνουν ζημιά»

Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», καταλήγει η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση σε εξίσου επικριτικό τόνο εξέδωσε και το ΚΚΕ, λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού.