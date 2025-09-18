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Νέα Αριστερά κατά ΝΔ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μόνος στόχος η συγκάλυψη
Πολιτική
17:40 - 18 Σεπ 2025

Νέα Αριστερά κατά ΝΔ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μόνος στόχος η συγκάλυψη

Reporter.gr Newsroom
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Για «πέπλο προστασίας» σημαντικών και κρίσιμων μαρτύρων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που «επέβαλε» το μονοκομματικό προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής στη σημερινή δεύτερη συνεδρίασή της, κάνει λόγο η Νέα Αριστερά, αντιδρώντας με τη σειρά της στις προτάσεις της πλειοψηφίας, οι οποίες, καθώς φαίνεται, δεν ευχαρίστησαν παρά μόνον όσους τις εισηγήθηκαν.  

«Η πλειοψηφία της ΝΔ ενέκρινε μόνο τον κατάλογο μαρτύρων του κυβερνώντος κόμματος, απορρίπτοντας τους καταλόγους μαρτύρων της αντιπολίτευσης και, φυσικά, απέρριψε το αίτημά της να κληθεί να καταθέσει και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.», σημειώνει το κόμμα, ενώ στη συνέχεια κατηγορεί τη ΝΔ για συγκάλυψη, αναφέροντας:

«Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει να καταθέσουν ως μάρτυρες πρωταγωνιστές του σκανδάλου, όπως οι κ. Μυλωνάκης, Μπουκώρος, Μπρατάκος, Ξυλούρης (Φραπές), Στρατάκης (Χασάπης) και Σεμερτζίδου, ενώ την ίδια ώρα καλεί μάρτυρες απολύτως άσχετους με το σκάνδαλο».

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε. Θα σας γυρίσει μπούμερανγκ», τόνισε, ακόμη, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ξάνθης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, και προσέθεσε:

«Ξεκινήσατε εκλέγοντας και εδώ μονοκομματικό προεδρείο, όπως κάνατε και στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα ή στις προανακριτικές για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το έγκλημα των Τεμπών. Γεγονός που, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώνει ότι ο μοναδικός σας στόχος είναι η συγκάλυψη, για μία ακόμη φορά. Σας λέμε εξαρχής ότι, με τέτοιες πρακτικές, το μόνο που καταφέρνετε είναι να εξαγριώνετε την ελληνική κοινωνία».

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