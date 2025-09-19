Δημοσκόπηση MRB: Δύο στους δέκα αναποφάσιστους θα ψήφιζαν Τσίπρα – Ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ «πληγώνουν» την κυβέρνηση

Στη στάση των πολιτών για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ εστιάζει το β’ μέρος της δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε την Παρασκευή (19/9) στο OPEN, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται και η δυσπιστία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η έντονη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, που παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μέρος της έρευνας, που παρουσιάστηκε χθες (18/9), στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νίκη 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, άλλο κόμμα 4,5% και η Νέα Αριστερά 1,6%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου φτάνει το 22,4%.

Στην αναγωγή, η ΝΔ φτάνει στο 28,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,7%, η Ελληνική Λύση στο 12%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,1%, το ΚΚΕ στο 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,2%, η Φωνή Λογικής στο 4,1%, το ΜέΡΑ25 στο 3,7%, η Νίκη στο 3,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 3,1% και η Νέα Αριστερά στο 2,1%.

Συσπείρωση ψηφοφόρων

Η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ, με βάση τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών του 2024, ανέρχεται στο 68,2%.

Αντίστοιχα, η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ειναι στο 75,6%.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Αξιολόγηση κυβέρνησης

Αισθήματα που εκφράζουν περισσότερο τον Έλληνα

Χαρακτηριστικό είναι πως παρότι η αξιολόγηση για την κυβέρνηση κινείται σε ένα μέσο επίπεδο, το βασικό συναίσθημα που απάντησαν σχεδόν οι μισοί (48,9%) οι ερωτώμενοι πως τους διακατέχει σχετικά με το παρόν και το μέλλον της χώρας είναι η απογοήτευση και η παραίτηση, ενώ εξαιρετικά υψηλό είναι και το ποσοστό εκείνων που νιώθουν οργή (45,5%). Μάλιστα, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των τιμών με παλαιότερη έρευνα του Μαΐου, παραίτηση/απογοήτευση νιώθει πλέων ένα 5,1% παραπάνω απ' ό,τι τέσσερις μόλις μήνες πριν. Αντίθετα όσον αφορά τα θετικά συναισθήματα, εκείνοι που απαντούν πως ατενίζουν το παρόν/μέλλον με ελπίδα έχουν μειωθεί κατά 2,7%, όσοι αισθάνονται υπερήφανοι κατά 2,3% και όσοι νιώθουν σιγουριά κατά 1,8%.

Για την απόδοση δικαιοσύνης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (στους αναποφάσιστους)

Ήδη από το α' μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (18/9), είχε φανεί ότι η στάση των πολιτών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ιδιαίτερα αρνητική, αφού 3 στους 5 «βλέπουν» κυβερνητικές ευθύνες πίσω από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων και την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ το 77% δήλωσε ότι κατά την εκτίμησή του δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στο β΄μέρος της έρευνας παρουσιάστηκε η κατανομή των ποσοστών στους αναποφάσιστους, με το 57,9% εξ αυτών να απαντά πως τα προβλήματα στον Οργανισμό οφείλονται κυρίως στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και το 83,8% να εκτιμά πως δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Προτεραιότητες στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση

Στην πρώτη «γραμμή» παραμένει, όπως έχει αναδειχθεί και από άλλες έρευνες τον τελευταίο καιρό, το ζήτημα της ακρίβειας και της επίδρασης που έχει στα νοικοκυριά και το βιοτικό τους επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό διακύβευμα για το 60,2% των πολιτών στις επόμενες εκλογές είναι αυτό, ενώ η οικονομία της χώρας εν συνόλω απασχολεί το 35,1%. Αρκετά ψηλά βρίσκονται και τα θέματα δικαιοσύνης με το 35% να δηλώνει πως είναι το βασικό επίδικο της επόμενης εκλογικής διαδικασίας, ενώ το κοινωνικό κράτος απασχολεί περίπου το 21,5% των πολιτών.

Αξιολογηση των μέτρων του κ. Μητσοτάκη

Οι ψηφοφόροι της ΝΔ (στις Ευρωεκλογές) αξιολογούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία ως θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ (68,2%), ενώ το 26,1% δηλώνει ότι δεν είναι ευχαριστημένο. Οι θετικές κρίσεις από ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων είναι πολύ χαμηλότερα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Στους αναποφάσιστους τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φαίνονται αρκετά (61,7%), με 9 στους 10 πολίτες να απαντούν ότι δεν είναι βοηθητικά για τους ίδους (88,5%) και 3 στους 10 να θεωρούν ότι βοηθούν μόνο τα υψηλά εισοδήματα (32,1%).

Αξιολογηση των μέτρων του κ. Ανδρουλάκη

Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ αξιολόγησαν θετικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης σε ποσοστό 64,1% και αρνητικά σε ποσοστό 26,9%. Αυτό που ίσως προκαλεί κάποια εντύπωση είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ αξιολόγησαν ως θετικά τα μέτρα σε ποσοστό 38,2% και του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 37,9%, υψηλότερα ενδεχομένως από το αναμενόμενο.

Ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από κ. Τσίπρα και κ. Σαμαρά

Οι αναποφάσιστοι φαίνεται, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ότι δεν συγκινούνται ιδιαίτερα από τη δημιουργία κόμματος είτε από τον Αλέξη Τσίπρα, είτε από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 62,1% απαντά ότι σίγουρα/μάλλον δεν θα ψήφιζε το κόμμα Τσίπρα, ενώ το 77,1% δίνει την ίδια απάντηση για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.

Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς