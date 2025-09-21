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Λοβέρδος: Αισθάνομαι άνετα στη Νέα Δημοκρατία - Ο χώρος του κέντρου έχει μετακινηθεί
Πολιτική
13:12 - 21 Σεπ 2025

Λοβέρδος: Αισθάνομαι άνετα στη Νέα Δημοκρατία - Ο χώρος του κέντρου έχει μετακινηθεί

Reporter.gr Newsroom
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Στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, το πρωί της Κυριακής (21/9), ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρθηκε στην πολιτική του πορεία και στις επιλογές που τον έφεραν στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αλλάξει τις βασικές του απόψεις.

Όπως δήλωσε ο κ. Λοβέρδος, «Αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο βασικός λόγος που εγώ δεν είχα χώρο στο ΠΑΣΟΚ ήταν ότι έχει φύγει πια από τον χώρο του κέντρου και τον παραχώρησε στον κύριο Μητσοτάκη. Ο χώρος του πολιτικού κέντρου, που πάντα είναι ο χώρος που αναδεικνύει κυβερνήσεις, δεν καλύπτεται από το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν θέλει να τον καλύψει».

Σύμφωνα με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, «Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει ένα κόμμα που καλύπτει από τη δεξιά μέχρι το κέντρο κι αυτό της έδωσε το 41%. Δύο εκλογές, η μία κοντά στο 40%, στο 41%, είναι επειδή οι μετακινήθηκαν ψηφοφόροι από τον χώρο του κέντρου, γιατί τους εκφράζει αυτός ο πολιτικός ηγέτης και παράλληλα από τα δεξιά του έχει περίπου ένα 18%. Άρα διαμορφώθηκε ένας καινούργιος χώρος με ένα κόμμα της Δεξιάς, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως έχει μπολιαστεί με πάρα πολλά στελέχη από το Κέντρο».

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν έχει αλλάξει τις πολιτικές του θέσεις: «Δεν μετακινήθηκα καθόλου από τις απόψεις μου. Δηλαδή ότι έλεγα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα λέω κι εδώ. Ότι έλεγα για την επιστολική ψήφο, τα λέω. Ότι λέω για την κυβερνητική σταθερότητα που είναι απαραίτητη σε μία δημοκρατία, το λέω».

Σχετικά με τον ανασχηματισμό του Μαρτίου 2025 και τις επαφές του με τον πρωθυπουργό, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε: «Πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω με τον πρωθυπουργό μετά τον ανασχηματισμό που έκανε τον Μάρτιο του ’25. Επειδή είχα δει ότι κυριαρχούσε το σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης… Τι βλέπουμε; Η Ελλάδα δεν είναι Ιταλία που έχει άρτιο διοικητικό σύστημα και αντέχει τις πολιτικές κρίσεις, η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει η Γαλλία, αν επικρατήσουν αυτοί, οι “θα δούμε”».

Κακό παιδί της πολιτικής ο Τσίπρας

Ο Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «κακό παιδί της πολιτικής», επισημαίνοντας τα γεγονότα γύρω από την υπόθεση Novartis και τη διαχείριση της ιδιωτικής τηλεόρασης. «Ξέρω ότι δεν μπορώ να τον υποτιμήσω. Όσοι τον υποτίμησαν, τον βρήκαν μπροστά τους. Είναι πολύ κακό παιδί… Έχει πολύ καλά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και η αντιπολίτευση δεν έχει υποψήφιο για το αξίωμα του πρωθυπουργού. Θα δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος».

Συνταγματική αναθεώρηση και προτεραιότητες

Ο κ. Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί άμεσα με τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημαίνοντας ότι η Βουλή αποτελεί την προτείνουσα Βουλή. Αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου 86, την ανάγκη κατάργησης της προανακριτικής επιτροπής και την επικείμενη αξιολόγηση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συμπληρωματικά, τόνισε ότι οι συζητήσεις με τον πρωθυπουργό ξεκίνησαν ήδη το 2006, όταν συνέπεσαν σε πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86, που «πρέπει να φύγει, γιατί η προανακριτική επιτροπή είναι άχρηστη και μόνο προβλήματα δημιουργεί».

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