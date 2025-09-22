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Σταϊκούρας από Οικονομικό Επιμελητήριο: Η οικονομική πολιτική πρέπει να οδηγεί σε διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση
Πολιτική
13:01 - 22 Σεπ 2025

Σταϊκούρας από Οικονομικό Επιμελητήριο: Η οικονομική πολιτική πρέπει να οδηγεί σε διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, επισκέφθηκε σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και συναντήθηκε με τον Πρόεδρό του κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, με τον οποίο συζήτησαν εκτενώς γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία της χώρας, υπό το πρίσμα και των πρόσφατων οικονομικών και φορολογικών μέτρων και πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι οι απόψεις του κ. Σταϊκούρα και του κ. Κόλλια για την θετική κατεύθυνση των μέτρων, ταυτίζονται απόλυτα, καθώς και οι δύο αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντικές τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, με σκοπό την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Και οι δύο στάθηκαν στην ορθότητα της κυβερνητικής πολιτικής που προσανατολίζεται σταθερά στην μόνιμη μείωση φόρων, που είναι 83 τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς και στην λογική επιστροφής στην κοινωνία, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, των πλεονασμάτων που παράγονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία σταθερά ξεπερνά τον μέσο ευρωπαϊκό όρο τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι πολιτικές εδράζονται στη δημοσιονομική σταθερότητα, η οποία θα πρέπει και μελλοντικά να διαφυλλαχθεί.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο κ. Σταϊκούρας εξήρε τον διαχρονικό ρόλο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ως επιστημονικού συμβούλου της Πολιτείας, καθώς και τη συμβολή του στην οικονομική σταθερότητα και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «η ασκούμενη οικονομική πολιτική πρέπει να οδηγεί σε σημαντική και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής, όπως επετέχθη τα προηγούμενα 6 χρόνια.»

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