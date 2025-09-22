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Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη με έλεγχο ηλικίας στα social media
Πολιτική
15:40 - 22 Σεπ 2025

Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη με έλεγχο ηλικίας στα social media

Reporter.gr Newsroom
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Για την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη αλλά και το Kids Wallet, μίλησε στην ΕΡΤnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη κυβερνοεπίθεση, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας θα ενημερώνει όλες τις κρίσιμες υποδομές σε περίπτωση που εντοπίζεται τρωτότητα σε λογισμικό, ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες αναβαθμίσεις.

«Σκοπός είναι αν δημιουργηθεί πρόβλημα σε ένα αεροδρόμιο, να κοινοποιηθεί η πληροφορία ώστε να μην υπάρξει γενίκευση του προβλήματος», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το επίπεδο ασφάλειας της Ελλάδας, απάντησε: «Όποιος πει ότι είμαστε 100% ασφαλείς, πιθανότατα θα είναι το πιο εύκολο θύμα. Δεν πρέπει ποτέ να νιώθουμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς».

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη Δικαιοσύνη

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τεράστιο έργο».

«Στο υπουργείο τρέχουμε πολύ σημαντικά έργα. Πλέον όλα τα έγγραφα μιας δίκης θα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο και θα υπάρχει μόνο μία πύλη υποβολής. Αυτήν την ώρα σκανάρουμε εκατομμύρια σελίδες ανά υπόθεση», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το υπουργείο θεωρεί την ψηφιοποίηση ως το κλειδί για την επιτάχυνση των διαδικασιών, επισημαίνοντας: «Δίνουμε στους ανθρώπους της δικαιοσύνης ψηφιακά εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους πιο απλή».

Το νέο εργαλείο Kids Wallet

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Παπαστεργίου στο Kids Wallet, το οποίο στοχεύει στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου από ανηλίκους.

«Είναι πολύ κρίσιμο να δοθεί μια πρακτική λύση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το age verification.

Όπως εξήγησε, η Meta θα μπορεί να καταλαβαίνει την πραγματική ηλικία του παιδιού βάσει των ρυθμίσεων που ο γονέας θα έχει κάνει στο τηλέφωνο. «Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εγκατάσταση της έκδοσης του Kids Wallet, μόλις είναι έτοιμη», σημείωσε.

Η τεχνολογία είναι θέμα παιδείας

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι δεν φοβάται την τεχνολογία, αλλά την κακή χρήση της: «Σημασία έχει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο, τη λογική, το συναίσθημα και τα μηχανήματα».

«Θέλουμε τόση τεχνολογία όση μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς. Στο χέρι μας είναι. Είναι θέμα παιδείας πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, ώστε ο άνθρωπος να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων», κατέληξε.

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