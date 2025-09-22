ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδριανός: Τέσσερις άξονες πολιτικής για τη βιωσιμότητα του ρυζιού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15:32 - 22 Σεπ 2025

Ανδριανός: Τέσσερις άξονες πολιτικής για τη βιωσιμότητα του ρυζιού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ελληνική ρυζοκαλλιέργεια αλλά και το λάδι βρέθηκε στο επίκεντρο το τελευταίο τριήμερο, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό να συμμετέχει σε δύο κομβικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη. Ειδικότερα, μέσα από παρεμβάσεις του ανέδειξε τη σημασία του ρυζιού για την οικονομία, την εξαγωγική δυναμική και την προστασία των οικοσυστημάτων, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στήριξης στους παραγωγούς. Τόνισε, δε, ότι  η πρόσφατη παρουσία του Υπουργού, Κώστα Τσιάρα στη διάσκεψη του Βερτσέλλι (όπου συμμετείχε και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ρυζιού) για το ρύζι υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή στις στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού ρυζιού.

Στη Συνάντηση Εργασίας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ), με θέμα «Άρδευση και διαχείριση υδάτινων πόρων στη ρυζοκαλλιέργεια», ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του νερού αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για έναν κλάδο που συγκεντρώνει πάνω από το 90% της εγχώριας παραγωγής στην Κεντρική Μακεδονία και συνδέεται με την τοπική οικονομία, την εξαγωγική δραστηριότητα αλλά και την προστασία σπάνιων οικοσυστημάτων, όπως αυτό στο Δέλτα Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα.

Παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες πολιτικής για το μέλλον της ρυζοκαλλιέργειας:

  • μετάβαση σε κλειστά πιεστικά δίκτυα,
  • ανάπτυξη «έξυπνων» συστημάτων άρδευσης,
  • εφαρμογή επιστημονικών μελετών για την ορθολογική χρήση του νερού,
  • αξιοποίηση πιστοποιημένου σπόρου στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, όπως τα έργα αποθήκευσης και εξοικονόμησης νερού, η ενεργειακή αυτονομία ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ μέσω ΑΠΕ και το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», που αποτελεί τη μεγαλύτερη παρέμβαση αρδευτικών έργων των τελευταίων πενήντα ετών. Ο κ. Ανδριανός υπενθύμισε την πρόσφατη ομιλία του Κώστα Τσιάρα από την Ιταλία, όπου ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην καλλιέργεια της πεδιάδας του Αξιού στην Κεντρική Μακεδονία, όπου καλλιεργούνται πάνω από 30.000 εκτάρια και παράγονται περισσότερα από 230.000 τόνοι ετησίως αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα διατηρεί θετικό εμπορικό ισοζύγιο, με τις εξαγωγές να είναι σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερες από τις εισαγωγές σε όγκο και τρεις φορές μεγαλύτερες σε αξία τα τελευταία χρόνια.

Το μήνυμα από το 2ο Φεστιβάλ Ρυζιού

Στον χαιρετισμό του στην έναρξη του 2ου Φεστιβάλ Ρυζιού, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε το ελληνικό ρύζι «προϊόν υψηλής ποιότητας με έντονη εξαγωγική δυναμική, βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και της πολιτιστικής μας ταυτότητας». Δεν παρέλειψε να επισημάνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος: διακυμάνσεις στις τιμές και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, αυξημένο κόστος παραγωγής, πιέσεις από την κλιματική κρίση. Υπογράμμισε δε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους παραγωγούς με έργα και δράσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, με ενίσχυση της τυποποίησης και της πιστοποίησης, καθώς και με ουσιαστική στήριξη των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων.

«Η συστράτευση όλων μας είναι αναγκαία προϋπόθεση για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής ρυζοκαλλιέργειας», κατέληξε ο κ. Ανδριανός.

Η παρέμβαση για την ελιά και το ελαιόλαδο στη Σπάρτη

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ο κ. Ανδριανός συμμετείχε στη Σελλασία, στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου. Στην ομιλία του ανέδειξε τη διαχρονική αξία της ελιάς και του ελαιολάδου για την ταυτότητα, τον πολιτισμό και την οικονομία της χώρας, όπως και τη συμβολή τους στην υγεία μέσω της μεσογειακής διατροφής.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο 265.000 τόνους ετησίως, με εξαγωγές που το 2023 ανήλθαν σε 1,26 δισ. ευρώ, και παρουσίασε την ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου που περιλαμβάνει προγράμματα ύψους 10 εκατ. ευρώ ετησίως για τους ελαιοκομικούς φορείς, ανάπτυξη νέων ποικιλιών ανθεκτικών στις κλιματικές πιέσεις, χρήση καινοτόμων εργαλείων, ενίσχυση πιστοποίησης και τυποποίησης, αλλά και στοχευμένα προγράμματα προώθησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα αγροτικών υποδομών στη Λακωνία, όπως το φράγμα και το αρδευτικό δίκτυο Κελεφίνας, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου, τα οποία χαρακτήρισε κρίσιμα για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σταθόπουλος (BC partners): Στόχος το πανεπιστήμιο Keele να συμβάλλει στην ενίσχυση της Ελλάδας στην ακαδημαϊκή σκηνή
Επιχειρήσεις

Σταθόπουλος (BC partners): Στόχος το πανεπιστήμιο Keele να συμβάλλει στην ενίσχυση της Ελλάδας στην ακαδημαϊκή σκηνή

Επιστολή Κουρέτα στο ΥΠΕΘΟ: Επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Επιστολή Κουρέτα στο ΥΠΕΘΟ: Επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού σε όλη την Ελλάδα - «Θα παραμείνει δημόσιο αγαθό», λέει ο Παπασταύρου
Πολιτική

Μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού σε όλη την Ελλάδα - «Θα παραμείνει δημόσιο αγαθό», λέει ο Παπασταύρου

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση
Ειδήσεις

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις
ΥΔΡΕΥΣΗ

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ