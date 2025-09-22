Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία

Η επιχείρηση για πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας εντείνεται, με τους IDF να συνεχίζουν να επιτίθενται με «πρωτοφανή ισχύ» και σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Τα τοπικά νοσοκομεία αναφέρουν ότι τουλάχιστον 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα, με τους περισσότερους θανάτους να σημειώνονται στην πόλη της Γάζας.

Παρά τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και την απειλή για διεθνείς κυρώσεις στο Ισραήλ, οι IDF συνεχίζουν την σφοδρή τους επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, ισοπεδώνοντας ολόκληρες συνοικίες και αναζητώντας μέλη της Χαμάς.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα (22/9), έπληξαν κι άλλα κτήρια, που ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς, ενώ παράλληλα οι στρτατιωτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην πόλη ενισχύθηκαν.

ερισσότερα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί και περισσότερες ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πόλη, εντείνοντας την προσπάθεια για την πλήρη κατάληψή της. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει κτίρια που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς και ότι τις τελευταίες 24 ώρες σκότωσε 15 μέλη της οργάνωσης.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες των Παλαιστινίων κάνουν λόγο για ολόκληρες γειτονιές που έχουν ισοπεδωθεί και για οικογένειες που χάνονται, με πολλά πτώματα να παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πως χτύπησε τη θέση από την οποία η Χαμάς εκτόξευσε δύο πυραύλους προς το νότιο Ισραήλ χθες (21/9). Ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα, ενώ ο άλλος έπεσε σε ανοιχτή περιοχή.

Σημειώνεται ότι η επίθεση του Ισραήλ - η οποία σύμφωνα με τον ΟΗΕ ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση - έχει ήδη αναγκάσει περίπου 450.000-480.000 Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν νότια, ενώ σήμερα (22/9) ο παράκτιος δρόμος παραμένει γεμάτος με ανθρώπους που προσπαθούν να φύγουν.