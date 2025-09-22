Στήριξη Φάμελλου στον Πάνο Ρούτσι: «Απαράδεκτη και απάνθρωπη η στάση της Πολιτείας»

«Όπως τόνισα και στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι απαράδεκτη η άρνηση της Πολιτείας στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Παράλογη και απάνθρωπη» η στάση της Πολιτείας

«Μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην παράλογη, ανάλγητη και απάνθρωπη στάση της Πολιτείας που συνεχίζει να κωφεύει.

Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτησή του για Δικαιοσύνη», υπογραμμίζει ο κ. Φάμελλος.