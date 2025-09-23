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Χατζηδάκης: Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο - Όχι χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική
10:33 - 23 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο - Όχι χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη διαλόγου με την Τουρκία σε πλαίσιο σεβασμού του διεθνούς δικαίου, αλλά και τη σταθερή στήριξη των εθνικών συμφερόντων, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

«Δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή συγκρουσιακή διάθεση με την Τουρκία. Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τα οποία είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Αλλά η όποια βελτίωση περνά μέσα από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, με αφορμή τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ερώτηση δε σχετικά με αναφορές περί ενδοτικής πολιτικής, ο κ. Χατζηδάκης διερωτήθηκε αν είναι ενδοτισμός η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, το πρόγραμμα για την αγορά των Rafale, οι τέσσερις φρεγάτες Belharra που έχουμε παραγγείλει, τα αεροσκάφη F 35 που ενισχύουν την εθνική άμυνα. Όπως επίσης ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα, το γεγονός ότι ήρθε η Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Τα μέτρα της ΔΕΘ και οι πολίτες

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «η καλύτερη επικοινωνία είναι η εφαρμογή». Όπως είπε:

  • Τον Οκτώβριο θα εφαρμοστούν οι αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
  • Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου σε ενοικιαστές.
  • Οι φοροελαφρύνσεις θα ωφελήσουν τρίτεκνους, νέους έως 30 ετών, πολύτεκνους και κατοίκους νησιών και χωριών.

«Οι ωφελούμενοι ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια πολίτες», είπε, προσθέτοντας ότι σύντομα θα υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή ώστε ο καθένας να βλέπει τα μέτρα που τον αφορούν.

Η δημιουργία νέων κομμάτων και η κυβέρνηση

Σχετικά με τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι πιστεύει στη «μεγάλη Νέα Δημοκρατία», με ενότητα παρά τις διαφορετικές απόψεις, ενώ σημείωσε: «Δεν μπορώ να επιβάλλω σε οποιονδήποτε να κάνει ή να μην κάνει κόμμα. Εμείς πρέπει να προχωρούμε τις μεταρρυθμίσεις».

Αναφέρθηκε ενδεικτικά σε παρεμβάσεις για τους «αιώνιους φοιτητές», στη λειτουργία 175 κινητών μονάδων υγείας, στη μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες και σε συνολικά 25 μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται στο δεύτερο εξάμηνο.

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Ερωτηθείς για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε την ανάγκη σεβασμού στη δικαιοσύνη. «Όλοι έχουμε ευαισθησία για την τραγωδία των Τεμπών. Αλλά το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανθρωπιά και με βάση τους κανόνες δικαίου. Οι αρμόδιοι είναι οι δικαστές. Δεν πρέπει να υποδεικνύουμε κινήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 10:33
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