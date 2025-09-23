Ταχιάος: Τα έργα υποδομών πρέπει να είναι χρήσιμα, όχι απλώς εντυπωσιακά

«Τα έργα πρέπει να είναι χρήσιμα για τους πολίτες», ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, κατά τη διάρκεια του πάνελ με τίτλο: «Εμβληματικά έργα με νέο προσανατολισμό - Ποια είναι η επόμενη μέρα στις υποδομές της χώρας»

Ο ίδιος υπογράμμισε, ακόμη, την ανάγκη να βρεθούν πόροι και χρηματοδοτικά εργαλεία για την προώθηση των έργων, σημειώνοντας: «Έχουμε πάρα πολλά έργα μπροστά μας να εκτελέσουμε». Όπως ανέφερε, το ανεκτέλεστο των εργοληπτικών επιχειρήσεων φτάνει σήμερα τα 17 δισ. ευρώ.

Ο κ. Ταχιάος τόνισε επίσης πως είναι σημαντικό να δοθεί βάρος στη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και προσέθεσε: «Είναι πολύ βασικό να είμαστε πρακτικοί, χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως είναι οι παραχωρήσεις».

Αναφερόμενος στους δημοσιονομικούς περιορισμούς, υπενθύμισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις κρατικές δαπάνες, με πλαφόν ανά υπουργείο, το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2025-2028. «Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε τις πρωτογενείς δαπάνες πέραν του 3,5% – και αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», εξήγησε.

Ο υφυπουργός στάθηκε στην ανάγκη να προχωρήσει η υλοποίηση της Γραμμής 4 του Μετρό, αλλά και στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς συνολικά. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη κατασκευής μίας οδού διαφυγής στη Δυτική Αττική που θα εξυπηρετεί τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ επισήμανε και την αξία των πρότυπων προτάσεων που έχουν κατατεθεί, για την αποσυμφόρηση της Αττικής.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αποτελεσματικότητα του υπουργείου Υποδομών όσον αφορά τη διαχείριση των έργων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η αποδοτικότητα παραμένει σε υψηλό επίπεδο.