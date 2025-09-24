ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Εξετάζεται η απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16
Πολιτική
17:44 - 24 Σεπ 2025

Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Εξετάζεται η απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία, με θέμα «Protecting Children in the Digital Age», στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε ότι «στην Ελλάδα σκεφτόμαστε μια απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει την απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα της αυστραλιανής κυβέρνησης, το οποίο φαίνεται να αποδίδει καρπούς, ενώ εξετάζεται και η αλληλεπίδραση των παιδιών με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

«Ζήτησα από τον πρωθυπουργό να μου δώσει συμβουλές για να το προχωρήσουμε και εμείς», ανέφερε.

«Σίγουρα δεν είναι η τέλεια λύση, βλέπουμε ότι θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή την νομοθεσία, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία», πρόσθεσε.

Στην αρχή της ομιλίας του, σημείωσε ότι «αυτό το καλοκαίρι διάβασε μετά από παρότρυνση της συζύγου της ένα βιβλίο του Τζόναθαν Χάιντ το οποίο ονομάζεται “The Anxious Generation”, δηλαδή “η γενιά του άγχους”».

«Καθώς διάβαζα για τις επιδράσεις που έχουν τα social media στα παιδιά μας, ένιωσα λες και ήμουν “μέσα” σε αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της χρήσης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εμείς ως ηγέτες κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό. Πρώτα να βοηθήσουμε τους γονείς. Δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη».

Στη συνέχεια ανέφερε «στην Ελλάδα απαγορεύσαμε τη χρήση των κινητών στα σχολεία. Αυτό ήταν πραγματικά μια τεράστια αλλαγή στη σχολική εμπειρία των γονιών. Δημιουργήσαμε το parentcontrol.gr μέσα στο gov.gr που κάνει δύο πράγματα:

Συνδέει ψηφιακά ως εργαλείο τα στοιχεία των παιδιών με τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι ίδιοι οι γονείς να μπορούν να δουν εάν το παιδί έχει την κατάλληλη ηλικία για να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί όπως είπαμε, οι γονείς πρέπει να φτιάξουν έναν λογαριασμό σε αυτή τη σελίδα ώστε να προστατεύουν το παιδί τους ανάλογα με την ηλικία που έχει».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 19:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Jumbo: Αύξηση οργανικών κερδών κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο – Στα €165,36 εκατ. τα EBITDA
Αναλύσεις

Jumbo: Αύξηση οργανικών κερδών κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο – Στα €165,36 εκατ. τα EBITDA

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες υπέγραψαν το 5Χ5 στο photo finish
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες υπέγραψαν το 5Χ5 στο photo finish

Σκλαβενίτης: «Βολές» κατά του ΥΠΑΝ – Προσφυγή στη δικαιοσύνη για το πρόστιμο
ΕΜΠΟΡΙΟ

Σκλαβενίτης: «Βολές» κατά του ΥΠΑΝ – Προσφυγή στη δικαιοσύνη για το πρόστιμο

TOR Hotel Group: Κλείνει 100 χρόνια κι επεκτείνεται στην Αθήνα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

TOR Hotel Group: Κλείνει 100 χρόνια κι επεκτείνεται στην Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι
Πολιτική

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη
Πολιτική

Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ