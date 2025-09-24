Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Εξετάζεται η απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία, με θέμα «Protecting Children in the Digital Age», στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε ότι «στην Ελλάδα σκεφτόμαστε μια απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει την απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα της αυστραλιανής κυβέρνησης, το οποίο φαίνεται να αποδίδει καρπούς, ενώ εξετάζεται και η αλληλεπίδραση των παιδιών με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

«Ζήτησα από τον πρωθυπουργό να μου δώσει συμβουλές για να το προχωρήσουμε και εμείς», ανέφερε.

«Σίγουρα δεν είναι η τέλεια λύση, βλέπουμε ότι θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή την νομοθεσία, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία», πρόσθεσε.

Στην αρχή της ομιλίας του, σημείωσε ότι «αυτό το καλοκαίρι διάβασε μετά από παρότρυνση της συζύγου της ένα βιβλίο του Τζόναθαν Χάιντ το οποίο ονομάζεται “The Anxious Generation”, δηλαδή “η γενιά του άγχους”».

«Καθώς διάβαζα για τις επιδράσεις που έχουν τα social media στα παιδιά μας, ένιωσα λες και ήμουν “μέσα” σε αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της χρήσης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εμείς ως ηγέτες κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό. Πρώτα να βοηθήσουμε τους γονείς. Δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη».

Στη συνέχεια ανέφερε «στην Ελλάδα απαγορεύσαμε τη χρήση των κινητών στα σχολεία. Αυτό ήταν πραγματικά μια τεράστια αλλαγή στη σχολική εμπειρία των γονιών. Δημιουργήσαμε το parentcontrol.gr μέσα στο gov.gr που κάνει δύο πράγματα:

Συνδέει ψηφιακά ως εργαλείο τα στοιχεία των παιδιών με τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι ίδιοι οι γονείς να μπορούν να δουν εάν το παιδί έχει την κατάλληλη ηλικία για να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί όπως είπαμε, οι γονείς πρέπει να φτιάξουν έναν λογαριασμό σε αυτή τη σελίδα ώστε να προστατεύουν το παιδί τους ανάλογα με την ηλικία που έχει».