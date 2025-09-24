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TOR Hotel Group: Κλείνει 100 χρόνια κι επεκτείνεται στην Αθήνα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:30 - 24 Σεπ 2025

TOR Hotel Group: Κλείνει 100 χρόνια κι επεκτείνεται στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
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H TOR Hotel Group της οικογένειας Τορνιβούκα γιόρτασε πρόσφατα την ολοκλήρωση εκατό χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας στον κλάδο της ελληνικής φιλοξενίας με μία λαμπρή επετειακή εκδήλωση.

Στους χώρους του ιστορικού εστιατορίου «Όλυμπος Νάουσα» του ξενοδοχείου ON Residence στη Θεσσαλονίκη, η βραδιά ξεκίνησε με ομιλίες σημαντικών προσωπικοτήτων της επιχειρηματικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων του υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, καθώς και του επίτιμου προέδρου του ξενοδοχειακού ομίλου ΣΑΝΗ Σταύρου Ανδρεάδη. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι σημαντικών μέσων ενημέρωσης, επιφανή μέλη του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και φίλοι και συνεργάτες του ομίλου.

«Για εμάς τα ξενοδοχεία είναι τρόπος ζωής», δήλωσε με συγκίνηση ο πρόεδρος του ομίλου Κωνσταντίνος (Ντίνος) Τορνιβούκας. «Ως οικογένεια ακολουθούμε μια φιλοσοφία: επενδύουμε με σοβαρότητα και μελετημένα βήματα, και γι’ αυτό ίσως αντέξαμε και 100 χρόνια. Θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε σε προσεκτικές, στρατηγικές κινήσεις», συμπλήρωσε.

Τέλος, στο πλαίσιο του εορτασμού, ο όμιλος ανέλαβε τις δαπάνες φύτευσης 100 νέων δέντρων (πλατάνια, κυπαρίσσια, πλατανομουριές) και σειρά βελτιωτικών παρεμβάσεων στο πάρκο Μελενίκου, επί της Εθνικής Αμύνης. Με αυτόν τον τρόπο, στήριξε έμπρακτα τις προσπάθειες του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευση του TOR Hotel Group για τη βιωσιμότητα και την αρμονική συνύπαρξη της φιλοξενίας με το φυσικό περιβάλλον.

Ιστορική πορεία και κληρονομιά τεσσάρων γενεών

Η πορεία του ομίλου ξεκίνησε το 1925, όταν ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας άνοιξε το ιστορικό Mediterranée στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης και το δεύτερο στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής φιλοξενίας.

Το 1974, ο Γιώργος Τορνιβούκας και η σύζυγός του Ισμήνη δημιούργησαν το Eagles Palace, που εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς προορισμούς της Χαλκιδικής. Λίγα χρόνια αργότερα, παρουσίασαν το City Hotel στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας μια νέα, σύγχρονη ματιά.

Τη διοίκηση του ομίλου ανέλαβε το 1999 ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, ο οποίος, με τη σταθερή υποστήριξη της συζύγου του, Λένας Τορνιβούκα, έδωσε νέα πνοή και στρατηγική κατεύθυνση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναπτυξιακή του πορεία. Έτσι, το Eagles Palace και το City Hotel εκσυγχρονίστηκαν και αναβαθμίστηκαν σε υψηλότερη κατηγορία. Επιπλέον, το 2009 δημιουργήθηκε το Excelsior και το 2017 το Eagles Villas, το οποίο συγκαταλέχθηκε στα 10 Καλύτερα Οικογενειακά Ξενοδοχεία της Ευρώπης από το Conde Nast Traveller.

Το 2022, άνοιξε τις πόρτες του το ON Residence στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη Grivalia Hospitality, ενώ βραβεύτηκε με ένα Michelin Key, επιβεβαιώνοντας το όραμα της οικογένειας για αριστεία. Μοναδικό παράδειγμα ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης και με κύκλο εργασιών που προβλέπεται να ανέλθει στα 25 εκατομμύρια ευρώ το 2025, ο όμιλος αποδεικνύει ότι άρτια οργανωμένες, ανεξάρτητες επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν ισάξια τα διεθνή brands.

Στρατηγική επέκταση στην Αθήνα

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τη νέα γενιά της οικογένειας, την Ισμήνη και τη Χριστίνα Τορνιβούκα να έχουν ενταχθεί στο διοικητικό σχήμα του ομίλου, η TOR Hotel Group σχεδιάζει την κάθοδό της στην καρδιά της Αθήνας, διευρύνοντας το αποτύπωμά της στον ξενοδοχειακό χάρτη της χώρας σε ένα εμβληματικό κτίριο κοντά στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, το 2028 η TOR Hotel Group εισέρχεται επίσημα στην αγορά της Αθήνας, μετατρέποντας σε ξενοδοχείο το διατηρητέο κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 4. Με μια επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, το ξενοδοχείο των 4.200 τ.μ. μισθώθηκε για τριάντα χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για ακόμη δέκα. Η ανάπλαση του κτιρίου, το οποίο χτίστηκε πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και υπήρξε παλαιότερη έδρα του ΤΣΜΕΔΕ, αναμένεται να εδραιώσει την παρουσία της TOR Hotel Group στην πρωτεύουσα ως σημείο αναφοράς της ποιοτικής φιλοξενίας.

Έναν αιώνα μετά, με τα τέσσερα από τα πέντε ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιο της TOR Hotel Group να είναι μέλη της Small Luxury Hotels of the World, η φιλοξενία παραμένει το πάθος της οικογένειας που συνεχίζει να καινοτομεί, να εξελίσσεται και να υπηρετεί τον ελληνικό τουρισμό με σεβασμό και όραμα.

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