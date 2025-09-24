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Jumbo: Αύξηση οργανικών κερδών κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο – Στα €165,36 εκατ. τα EBITDA
Αναλύσεις
17:42 - 24 Σεπ 2025

Jumbo: Αύξηση οργανικών κερδών κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο – Στα €165,36 εκατ. τα EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος JUMBO ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/9) τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 τα οποία επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας. 

Παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξημένο κόστος μεταφορών, πληθωριστικές πιέσεις και δασμολογικό "Bras de fer", ο ‘Ομιλος JUMBO συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα σε ελκυστικές τιμές με υψηλή ποιότητα στους καταναλωτές και ταυτόχρονα μερίσματα στους μετόχους-συνεταίρους του.

Ο Όμιλος καταγράφει αύξηση πωλήσεων περίπου +8% σε σχέση με πέρυσι κατά την περίοδο Ιανουάριος–Αύγουστος 2025.

Η διοίκηση κρίνει ότι εφόσον ο ετήσιος ρυθμός παραμείνει στο 8%, υπάρχει πιθανότητα τα καθαρά κέρδη να διατηρηθούν στα περσινά οργανικά επίπεδα.

Καθοριστική για την εξέλιξη των μεγεθών θα είναι όπως κάθε χρόνο η εμπορική περίοδος των Χριστουγέννων που θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία για τη διατήρηση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης.

Αναλυτικά:

  • Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +8,01% σε σύγκριση την αντίστοιχη περίοδο το 2024 και έφτασαν τα 497,28 εκατ. Ευρώ.
  • Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 53,86% από 55,27%.

Παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου μπορεί να έχει θετική επίδραση στο κόστος αγορών, το όφελος αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο,”ceteris paribus”.

Επιπλέον, η αυξανόμενη συμμετοχή των πωλήσεων χονδρικής προς εξωτερικούς συνεργάτες (franchise) οδηγεί, σε μείωση του μικτού περιθωρίου του Ομίλου, καθώς οι πωλήσεις αυτές έχουν χαμηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους σε σχέση με τις λιανικές πωλήσεις.

  • Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 165,36 εκατ. Ευρώ από 164,68 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 η Εταιρεία επωφελήθηκε με το ποσό των 10,21 εκατ. Eυρώ που έλαβε ως ασφαλιστική αποζημίωση για τα καταστήματά της , στην Λάρισα και στην Καρδίτσα, που παρέμεναν κλειστά λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023.

  • Χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ήταν αυξημένα κατά +7,05% (Α΄ Εξάμηνο 2024: 154,47 εκατ. Ευρώ) ενώ το περιθώριο EBITDA παρέμεινε άνω του 33%.
  • Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 117,18 εκατ. ευρώ έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής περιόδου που ήταν 121,69 εκατ. ευρώ. Σε συγκρίσιμη βάση χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων τα καθαρά κέρδη ήταν αυξημένα κατά +5,11% έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής περιόδου που ήταν στα 111,48 εκατ. ευρώ.

Ρευστότητα

Κατά την 30η Ιουνίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 309,79 εκατ. ευρώ έναντι 372,51 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2024.

Συνολικά οι χρηματικές διανομές μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 131,5 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρία κατά το 2024 και 2025 είχε υλοποιήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, κατέχοντας έως 30.06.2025 συνολικά 1.694.198 μετοχές (1,25%). Στις 04.08.2025 οι μετοχές αυτές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δίκτυο καταστημάτων

Ο Όμιλος JUMBO συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή του τροχιά, αριθμώντας σήμερα 89 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.

  • Μέσα από σταθερά βήματα, ο Όμιλος στοχεύει κατά μέσο όρο στο άνοιγμα δύο νέων υπερ-καταστημάτων ετησίως, προσαρμόζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης στις συνθήκες κάθε αγοράς και ενισχύοντας τη στρατηγική του και με εξαγορές καταστημάτων που σήμερα λειτουργούν με μίσθωση.

Στρατηγική ανάπτυξης ανά χώρα:

  • Ελλάδα: Κατά το 2025 και μέχρι σήμερα, έχουν αγοραστεί 2 υπάρχοντα καταστήματα που λειτουργούσαν με μίσθωση ενώ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αγορά ακόμα 2 μισθωμένων καταστημάτων. Επιπλέον, προγραμματίζεται ανάπτυξη ενός νέου καταστήματος κάθε τρία χρόνια.
  • Κύπρος: Μέσα στην επόμενη πενταετία, θα λειτουργήσουν δύο νέα υπερ-καταστήματα.
  • Βουλγαρία: Στα επόμενα 2–3 χρόνια προβλέπεται προσθήκη ενός νέου υπερ-καταστήματος.
  • Ρουμανία: Διατηρείται ο ρυθμός ανάπτυξης ενός νέου υπερ-καταστήματος ανά έτος.

Στρατηγικές επενδύσεις

Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος σε όλες τις χώρες παρουσίας του, ενισχύοντας τη θέση του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Παράλληλα, υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε κυβερνοασφάλεια, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τον εκσυγχρονισμό του ERP συστήματος, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ο Όμιλος προχωρά στην προσθήκη δύο νέων κέντρων διανομής, συνολικής επένδυσης που αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, με ολοκλήρωση εντός 3–5 ετών.

Μέσω συνεργασιών franchise, ο Όμιλος έχει παρουσία με 41 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO σε επτά χώρες: Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ.

Η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς επιχειρηματικές προτάσεις για πιθανές συνεργασίες σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης.

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