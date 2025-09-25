ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ουρά» της Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
15:25 - 25 Σεπ 2025

Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ουρά» της Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Σε μια πρωτοφανή κίνηση παραποίησης γεγονότων και δεδομένων προχώρησε το ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις και επικοινωνιακά τρικ» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ «”ουρά” της της Ζ. Κωνσταντοπούλου».

Και συνεχίζουν: «Μέσα από την επιστολή που έστειλε προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο και απορρίφθηκε κατά την ψηφοφορία, ζήτησε την άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γιώργου Μυλωνάκη παραθέτοντας δύο επιχειρήματα που είναι απολύτως έωλα και ψευδή. Συγκεκριμένα: Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι “κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης”».

Όπως αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ, «ο κ. Μυλωνάκης απαντώντας στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στις 22-9-2025 κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επανέλαβε πως είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σχέση με επισυνδέσεις όπως ψευδώς ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ».

Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης «διέψευσε κατηγορηματικά όσα ανυπόστατα υποστηρίζει η αντιπολίτευση και επιπλέον, προκάλεσε τους βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, να καταθέσουν ονομαστικά όποιον βουλευτή της ΝΔ επικαλούνται πως συναντήθηκε με τον κ. Μυλωνάκη καθώς και τον διάλογο που υποτίθεται ότι είχαν. “Σε διαφορετική περίπτωση θα είστε απλοί συκοφάντες”» ξεκαθάρισε ο κ. Λαζαρίδης. Σχετικά με την κατάθεση του εξεταζόμενου μάρτυρα κ. Νικόλαου Σαλάτα, οι πηγές αναφέρουν ότι «είναι πασιφανές ότι η αντιπολίτευση “πιάστηκε” από μια φράση για να υφάνει ολόκληρο σενάριο. Υποστήριξε ότι “ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ” σε μια απέλπιδα προσπάθεια επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων».

«Ο μάρτυρας δήλωσε ότι η επικοινωνία του με τον κ. Μυλωνάκη διήρκεσε ενάμιση λεπτό και πως του συνέστησε να είναι συνεργάσιμος με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η μαρτυρία αυτή αποδεικνύει περίτρανα τη βούληση του κ. Μυλωνάκη να μην υπάρξουν εμπόδια στο έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελέως αλλά να διευκολυνθεί η έρευνά της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της ανάδειξης των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αίσθημα ευθύνη δεν πρόκειται να επιτρέψει κατευθυνόμενες και κατασκευασμένες “αποκαλύψεις” για μικροκομματικά οφέλη.

Η αλήθεια θα λάμψει γιατί αυτό ζητά η κοινωνία. Η ΝΔ θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτό το αίτημα απέναντι στην ανεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης που αναζητά σανίδα σωτηρίας για να ξεφύγει από τα εσωκομματικά της αδιέξοδα» αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

HELLENiQ ENERGY: Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»

Διαμαντοπούλου: Σκόπιμη «κοπτοραπτική» σε όσα είπα από έναν «υπέρ-εξοπλισμό» της ΝΔ
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Σκόπιμη «κοπτοραπτική» σε όσα είπα από έναν «υπέρ-εξοπλισμό» της ΝΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε
Ανεμοδείκτης

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (video)
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (video)

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ
Πολιτική

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο
Πολιτική

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Πολιτική
13/07/2026 - 14:07

Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:02

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Νομίσματα
13/07/2026 - 13:52

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 13:50

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Εμπορεύματα
13/07/2026 - 13:34

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:30

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (video)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ