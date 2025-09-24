ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξεταστική με έντονες πολιτικές συγκρούσεις και βαριές κατηγορίες Σαλάτα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σε κλίμα έντασης ξεκίνησε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή το πολύκροτο σκάνδαλο που έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Οι αντιπαραθέσεις είχαν ήδη φουντώσει πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία τις προηγούμενες ημέρες, καθώς στη λίστα των μαρτύρων δεν περιλαμβάνονται η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτίζδου Σεμερτζίδου, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα μεγάλα ποσά επιδοτήσεων που φέρεται να έχει λάβει, ούτε οι περιβόητοι «Φραπές» και «Χασάπης», ενώ στη λίστα εμφανίστηκαν μέχρι και δύο άτομα που έχουν αποβιώσει.

Απίστευτες καταγγελίες από τον Νίκο Σαλάτα και ένταση με Μιλένα Αποστολάκη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, ο οποίος είχε δεχθεί έντονη κριτική για παρεμπόδιση των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά την έφοδό της στα γραφεία του οργανισμού. Ο ίδιος υποστήριξε ότι αποπέμφθηκε κατόπιν εντολής του Μεγάρου Μαξίμου και δήλωσε ότι ενημέρωνε καθημερινά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα για τις εξελίξεις στον οργανισμό. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατηγορώντας τους για «καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε αδιανόητη την επίθεση του κ. Σαλάτα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπενθυμίζοντας την προηγούμενη ιδιότητά του ως δικαστικού. Ο ίδιος απάντησε ότι η βουλευτής «δεν ξεχωρίζει θεσμούς από πρόσωπα».

Ο κ. Σαλάτας κατηγόρησε, επίσης, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι συνεργάστηκε με το πρώην στέλεχος του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, παρότι – όπως ισχυρίστηκε – γνώριζε ότι είχε διαπράξει αδικήματα. Η κ. Αποστολάκη τον κατηγόρησε ότι βρίσκεται σε προσωπική βεντέτα με την κ. Τυχεροπούλου, με τον ίδιο να επιμένει ότι υπάρχει προκατάληψη εις βάρος του.

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε «κραυγαία ψέματα» όσα είπε ο κ. Σαλάτας. Όπως υποστήριξε, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι η απομάκρυνσή του έγινε μετά από εντολή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. «Αποδεικνύεται πως είναι αυτός που λύνει και δένει σε παρασκηνιακού τύπου μεθοδεύσεις», τόνισε.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κομματικές πηγές υπογράμμισαν ότι η κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καββαδά, ανέδειξε αδυναμία δέσμευσης για την ομαλή καταβολή των φετινών πληρωμών προς αγρότες και κτηνοτρόφους, γεγονός που – όπως σημείωσαν – αυξάνει την αγωνία του αγροτικού κόσμου.

Για την κατάθεση Σαλάτα, οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι εκείνος «κατονόμασε ευθέως» τον κ. Μυλωνάκη ως τον άνθρωπο που τον απομάκρυνε, επειδή δεν συνεργαζόταν με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Κατηγόρησαν μάλιστα τη ΝΔ ότι προσπάθησε να ακυρώσει τον κ. Σαλάτα ως μάρτυρα, με διαρροές που – όπως λένε – κατέρρευσαν με την κατάθεσή του.

Αντίθετα, κοινοβουλευτικές πηγές της ΝΔ υποστήριξαν ότι η κατάθεση Σαλάτα αποδεικνύει πως δεν υπήρξε συγκάλυψη. Όπως ανέφεραν, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, είχε ζητήσει από τον κ. Σαλάτα να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της, διαφορετικά δεν θα είχε άλλη επιλογή από την απομάκρυνσή του. «Το σύνθημα ‘όλα στο φως’ γίνεται πράξη», σχολίασαν.

Σημειώνεται ακόμη, ότι το ζήτημα των μαρτύρων που δεν κλήθηκαν να καταθέσουν ανέδειξε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προστατεύει τα δικά της παιδιά».

Οι επόμενες κινήσεις

Ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι ο οργανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των πληρωμών. Για την πορεία των ελέγχων στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ, με τον επικεφαλής της, Γιώργο Πιτσιλή, να ανακοινώνει ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει στείλει τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση για άμεση λύση των ζητημάτων διαφάνειας στις αγροτικές επιδοτήσεις έως τις 2 Οκτωβρίου, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα να υποστηρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει παράταση και κινείται με γνώμονα τη διαφάνεια και την αποφυγή κυρώσεων.