ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξεταστική με έντονες πολιτικές συγκρούσεις και βαριές κατηγορίες Σαλάτα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική
20:25 - 24 Σεπ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξεταστική με έντονες πολιτικές συγκρούσεις και βαριές κατηγορίες Σαλάτα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κλίμα έντασης ξεκίνησε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή το πολύκροτο σκάνδαλο που έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Οι αντιπαραθέσεις είχαν ήδη φουντώσει πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία τις προηγούμενες ημέρες, καθώς στη λίστα των μαρτύρων δεν περιλαμβάνονται η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτίζδου Σεμερτζίδου, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα μεγάλα ποσά επιδοτήσεων που φέρεται να έχει λάβει, ούτε οι περιβόητοι «Φραπές» και «Χασάπης», ενώ στη λίστα εμφανίστηκαν μέχρι και δύο άτομα που έχουν αποβιώσει.

Απίστευτες καταγγελίες από τον Νίκο Σαλάτα και ένταση με Μιλένα Αποστολάκη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, ο οποίος είχε δεχθεί έντονη κριτική για παρεμπόδιση των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά την έφοδό της στα γραφεία του οργανισμού. Ο ίδιος υποστήριξε ότι αποπέμφθηκε κατόπιν εντολής του Μεγάρου Μαξίμου και δήλωσε ότι ενημέρωνε καθημερινά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα για τις εξελίξεις στον οργανισμό. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατηγορώντας τους για «καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε αδιανόητη την επίθεση του κ. Σαλάτα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπενθυμίζοντας την προηγούμενη ιδιότητά του ως δικαστικού. Ο ίδιος απάντησε ότι η βουλευτής «δεν ξεχωρίζει θεσμούς από πρόσωπα».

Ο κ. Σαλάτας κατηγόρησε, επίσης, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι συνεργάστηκε με το πρώην στέλεχος του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, παρότι – όπως ισχυρίστηκε – γνώριζε ότι είχε διαπράξει αδικήματα. Η κ. Αποστολάκη τον κατηγόρησε ότι βρίσκεται σε προσωπική βεντέτα με την κ. Τυχεροπούλου, με τον ίδιο να επιμένει ότι υπάρχει προκατάληψη εις βάρος του.

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε «κραυγαία ψέματα» όσα είπε ο κ. Σαλάτας. Όπως υποστήριξε, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι η απομάκρυνσή του έγινε μετά από εντολή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. «Αποδεικνύεται πως είναι αυτός που λύνει και δένει σε παρασκηνιακού τύπου μεθοδεύσεις», τόνισε.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κομματικές πηγές υπογράμμισαν ότι η κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καββαδά, ανέδειξε αδυναμία δέσμευσης για την ομαλή καταβολή των φετινών πληρωμών προς αγρότες και κτηνοτρόφους, γεγονός που – όπως σημείωσαν – αυξάνει την αγωνία του αγροτικού κόσμου.

Για την κατάθεση Σαλάτα, οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι εκείνος «κατονόμασε ευθέως» τον κ. Μυλωνάκη ως τον άνθρωπο που τον απομάκρυνε, επειδή δεν συνεργαζόταν με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Κατηγόρησαν μάλιστα τη ΝΔ ότι προσπάθησε να ακυρώσει τον κ. Σαλάτα ως μάρτυρα, με διαρροές που – όπως λένε – κατέρρευσαν με την κατάθεσή του.

Αντίθετα, κοινοβουλευτικές πηγές της ΝΔ υποστήριξαν ότι η κατάθεση Σαλάτα αποδεικνύει πως δεν υπήρξε συγκάλυψη. Όπως ανέφεραν, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, είχε ζητήσει από τον κ. Σαλάτα να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της, διαφορετικά δεν θα είχε άλλη επιλογή από την απομάκρυνσή του. «Το σύνθημα ‘όλα στο φως’ γίνεται πράξη», σχολίασαν.

Σημειώνεται ακόμη, ότι το ζήτημα των μαρτύρων που δεν κλήθηκαν να καταθέσουν ανέδειξε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προστατεύει τα δικά της παιδιά».

Οι επόμενες κινήσεις

Ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι ο οργανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των πληρωμών. Για την πορεία των ελέγχων στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ, με τον επικεφαλής της, Γιώργο Πιτσιλή, να ανακοινώνει ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει στείλει τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση για άμεση λύση των ζητημάτων διαφάνειας στις αγροτικές επιδοτήσεις έως τις 2 Οκτωβρίου, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα να υποστηρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει παράταση και κινείται με γνώμονα τη διαφάνεια και την αποφυγή κυρώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 20:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοινοβουλευτικές πηγές ΝΔ: Η κατάθεση Σαλάτα αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε συγκάλυψη
Πολιτική

Κοινοβουλευτικές πηγές ΝΔ: Η κατάθεση Σαλάτα αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε συγκάλυψη

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ICAO με τον Διοικητή της ΥΠΑ – Συμφωνία για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ICAO με τον Διοικητή της ΥΠΑ – Συμφωνία για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:56

«Φλέγεται» ο Περσικός: Χτυπήματα στο Κεσμ, σύγκρουση για το Ορμούζ και φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:50

Prediction markets: Το «παράθυρο» που αλλάζει τη φορολόγηση των στοιχημάτων στο Μουντιάλ 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 21:42

Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:41

Μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ