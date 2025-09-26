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Κοντογεώργης: Να εστιάζουμε στα έργα, όχι στις εντυπώσεις – Πρόοδος στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική
13:26 - 26 Σεπ 2025

Κοντογεώργης: Να εστιάζουμε στα έργα, όχι στις εντυπώσεις – Πρόοδος στην εξωτερική πολιτική

Reporter.gr Newsroom
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Η εξωτερική πολιτική, η οικονομία και οι μεταρρυθμίσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο Ρ/Σ RealFM. 

Αρχικά, η συζήτηση εστιάστηκε στη συνάντηση των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Τουρκίας, με τον υφυπουργό να τονίζει την ανάγκη «να γίνεται διάκριση μεταξύ ουσίας και εντυπώσεων». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μας βοηθάει να κάνουμε ψύχραιμη αποτύπωση και καθορίζει επόμενες κινήσεις».

Εστιάζοντας στην κυβερνητική πολιτική, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι «έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική», επισημαίνοντας ότι «η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της». Πρόσθεσε ότι «δική μας δουλειά είναι να ενδυναμώνουμε τη χώρα μας» μέσα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. «Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην πολιτική αρχών και τις συμμαχίες που έχουμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει «σταθεροποιητικό και παραγωγικό ρόλο στην περιοχή». Ο ρόλος αυτός υπερβαίνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και περιλαμβάνει ισότιμες συνομιλίες με το Ισραήλ, τον αραβικό κόσμο, αλλά και την Ινδία.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «προχωρήσαμε στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια» και ότι «προχωράμε στην αξιοποίηση των οικοπέδων νοτίως της Κρήτης», κατοχυρώνοντας έτσι «τα απώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας». Κατέληξε ότι «στην εξωτερική πολιτική δεν μπορείς να φωνάζεις».

Σχετικά με τη ματαίωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση: «Η αντιπολίτευση θέλει να κάνει μια δουλειά και κανείς δεν της το αρνείται. Αν με την παραμικρή αφορμή δεν μπορούμε να κάνουμε μια ψύχραιμη συζήτηση και αποτίμηση, και προσπαθούμε να κοντύνουμε με ένα τρόπο την εξωτερική πολιτική, αυτό δεν αφορά τον Μητσοτάκη», αλλά «αφορά το σύνολο της χώρας». Για αυτό και έκανε έκκληση για «πιο ψύχραιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους».

Αναφερόμενος στην οικονομία, παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν όντως ακόμη σημαντικά προβλήματα», αλλά επισήμανε ότι «όντως υπάρχει οικονομική ανάκαμψη γιατί η χώρα δεν είναι στο σημείο που ήταν πριν κάποια χρόνια». Εξήγησε ότι όλοι οι πολίτες «αναγνωρίζουν πως έχουν γίνει βήματα». Τόνισε ότι «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να έχει πιο ορατό, πιο αισθητό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών» και πρόσθεσε ότι γι’ αυτό «ανακοινώθηκε η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Παρουσίασε, επίσης, τα μέτρα που θα ενεργοποιηθούν σύντομα: διαφοροποιήσεις και αυξήσεις μισθών για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις την επόμενη εβδομάδα, επιστροφή ενοικίου και επίδομα στους συνταξιούχους το Νοέμβριο και καταβολή συντάξεων και μισθών με τη νέα κλίμακα από τέλος Δεκεμβρίου. Ζήτησε να ληφθεί υπόψη η διεθνής αναταραχή και πώς αυτή επηρεάζει τις οικονομικές συνθήκες, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει μια οικονομία, μια σταθερότητα, και τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα αν ευνοούσε το διεθνές περιβάλλον».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι είναι ένα «διαχρονικό πρόβλημα» και ότι «δράσαμε καθοριστικά», αναλαμβάνοντας την ευθύνη για προηγούμενες καθυστερήσεις. Ζήτησε «μια ψύχραιμη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών επιδοτήσεων» και τόνισε ότι «το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι αυτό που θα καθορίσει το πώς θα ζούμε τα επόμενα χρόνια». Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση προχωρά με άξονα τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με αναφορά στις δημοσκοπήσεις: «Τα ποσοστά υπέρ της σταθερότητας και της αυτοδύναμης κυβέρνησης είναι παραπάνω από το ποσοστό της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου», σημείωσε. Τόνισε, ακόμα, ότι «η κυβέρνηση και η ΝΔ ποτέ δεν υποτίμησαν τις δημοσκοπήσεις» και πρόσθεσε ότι τα ποσοτικά στοιχεία δείχνουν «μια σημαντική κυριαρχία της ΝΔ στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Αυτό που προσδιορίζει τη δουλειά μας αλλά και το πολιτικό κλίμα το επόμενο διάστημα είναι τα ποιοτικά στοιχεία: ακρίβεια, ζητήματα δικαιοσύνης, διαφθορά, υγεία, παιδεία — ζητήματα στα οποία πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά μας, να γίνουν πιο αισθητά τα αποτελέσματα, γιατί από αυτά θα κριθεί η εκλογική αναμέτρηση στο τέλος της τετραετίας».

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