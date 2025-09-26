Παπασταύρου: Συναντήσεις στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια στις ΗΠΑ

Νωρίτερα, ο υπουργός συμμετείχε ως επίσημος προσκεκλημένος σε στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, Ρόσεν Ζελιάσκοφ. Στην ομιλία του τόνισε τις ενισχυμένες σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διμερή ενεργειακή συνεργασία, στο πλαίσιο του κάθετου άξονα, του έργου FSRU Αλεξανδρούπολης και της προοπτικής του India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).
Το πρωί, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσαν το Atlantic Council και το Antenna Group, με θέμα τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.
Σήμερα, ο κ. Παπασταύρου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.