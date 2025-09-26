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Παπασταύρου: Συναντήσεις στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια στις ΗΠΑ
Πολιτική
13:35 - 26 Σεπ 2025

Παπασταύρου: Συναντήσεις στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στη Νέα Υόρκη συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα (29/9) και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στα τέλη Οκτωβρίου.

Νωρίτερα, ο υπουργός συμμετείχε ως επίσημος προσκεκλημένος σε στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, Ρόσεν Ζελιάσκοφ. Στην ομιλία του τόνισε τις ενισχυμένες σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διμερή ενεργειακή συνεργασία, στο πλαίσιο του κάθετου άξονα, του έργου FSRU Αλεξανδρούπολης και της προοπτικής του India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).

Το πρωί, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσαν το Atlantic Council και το Antenna Group, με θέμα τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Σήμερα, ο κ. Παπασταύρου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 14:17
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