ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Είναι προφανές ότι στο Μαξίμου γνώριζαν χρόνια τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
15:40 - 29 Σεπ 2025

Χρηστίδης: Είναι προφανές ότι στο Μαξίμου γνώριζαν χρόνια τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Είναι προφανές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου γνώριζαν εδώ και πολλά χρόνια τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στα πλαίσια τηλεοπτικής του παρουσίας τη Δευτέρα (29/9).  

Σημείωσε ακόμη ότι «δεν το γνώριζαν μόνο από αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και εμπλέκουν τον κ. Μυλωνάκη, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα γνώριζαν διότι ο κ. Μητσοτάκης προσέλαβε στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρώτο διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Βάρρα. Όπως και ο κ. Βορίδης, έτσι και ο κ. Βάρρας, οι οποίοι βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γνώριζαν πολύ καλά τι συμβαίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Παύλος Χρηστίδης έκανε λόγο για μεθοδεύσεις της ΝΔ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο και την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και σχολίασε ότι το μόνο ζητούμενο, τη δεδομένη στιγμή, είναι το πότε θα αποκαλυφθεί το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε.

«Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έκανε μια ερώτηση, πριν από λίγες ημέρες, στον κύριο Μπαμπασίδη για το διάλογο που είχε με γνωστό εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Κρήτης. Τον ρώτησε “ποιος είναι ο Μάκης”. Γνωρίζετε ποιος είναι ο Μάκης; Γιατί ο κύριος Μπαμπασίδης δεν θυμόταν ποιος είναι ο Μάκης. Είναι κάποιος υπουργός; Είναι κάποιος τραγουδιστής; Είναι κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός; Είναι κάποιος δημοσιογράφος», σχολίασε.

Κάλεσε, δε, άπαντες να δουν τις δημόσιες συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που έχουν ήδη γίνει, «με την παρέμβαση του προεδρεύοντος, ο οποίος δεν αφήνει την κυρία Αποστολάκη να κάνει τη δουλειά της. Και να αναλογιστούν οι πολίτες που μας ακούν, αν είχαμε πάει σε ένα δικαστήριο, ο κ. Μπαμπασιδης θα μπορούσε να δέχεται την ερώτηση στην οποία απειλούσε κάποιος στο τηλέφωνο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να λέει “δεν θυμάμαι ποιος είναι, έχω μιλήσει με πολλούς”; Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της Δικαιοσύνης για τη Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Υποστήριξε ότι πρόκειται εμφανώς για ένα «γαλάζιο» σκάνδαλο και υπενθύμισε περιπτώσεις εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, «οι οποίοι αναγκάστηκαν να πάνε οι ίδιοι στη Δικαιοσύνη, αφού πήγαν πρώτα σε πολιτικά πρόσωπα, τους κατήγγειλαν τι γινόταν γιατί έπεσαν πάνω σε υποθέσεις που ήταν σκανδαλώδεις. Αυτά έχουν γίνει από το ‘21, το ‘22 και ‘23 και είναι προφανές ότι σε αυτή τη διακυβέρνηση των τελευταίων έξι ετών δεν υπάρχει άλλος δημόσιος οργανισμός όπου κάθε χρόνο αλλάζει ο διοικητής».

Τέλος, τόνισε ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είχε λάβει χρήματα από τον Οργανισμό, αποπέμφθηκε από την παράταξη και επέστρεψε το συνολικό ποσό. «Μπορείτε να μου πείτε, εάν η κυρία Σεμερτζίδου, ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης έχουν επιστρέψει έστω και ένα ευρώ από όσα έχουν πάρει;», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρόκο: H Gen Z σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Συγκρούσεις με την αστυνομία
Ειδήσεις

Μαρόκο: H Gen Z σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Συγκρούσεις με την αστυνομία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη (30/9) στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη (30/9) στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών

Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ σήμερα δεν συγκρίνεται με πριν δέκα χρόνια – Προτεραιότητα η ενίσχυση των νοσηλευτών
Υγεία

Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ σήμερα δεν συγκρίνεται με πριν δέκα χρόνια – Προτεραιότητα η ενίσχυση των νοσηλευτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας &amp; φθηνό ρεύμα
Πολιτική

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη
Πολιτική

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Συγγνώμη στην κυβέρνηση κι ευχαριστούμε για το πρόστιμο
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Συγγνώμη στην κυβέρνηση κι ευχαριστούμε για το πρόστιμο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ απ' τη συμφωνία της Αλάσκας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:11

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:02

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:00

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:56

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:48

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Αναλύσεις
17/07/2026 - 15:45

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:22

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολιτική
17/07/2026 - 15:19

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:48

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:42

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:35

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:18

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:17

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 14:12

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Οικονομία
17/07/2026 - 14:10

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:54

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πολιτική
17/07/2026 - 13:53

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:38

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Εμπορεύματα
17/07/2026 - 13:30

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:26

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:08

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:50

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ