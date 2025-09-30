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Γεωργιάδης: Φιάσκο στις ΗΠΑ υπέστη ο Ερντογάν, όχι ο Μητσοτάκης
Πολιτική
13:04 - 30 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Φιάσκο στις ΗΠΑ υπέστη ο Ερντογάν, όχι ο Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
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Μία διαφορετική οπτική γωνία σχετικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ παρουσίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για "φιάσκο" Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως μεγάλο μέρος του δημόσιου λόγου επιχείρησε να παρουσιάσει το ταξίδι Μητσοτάκη ως «φιάσκο», εξαιτίας της μη συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το πραγματικό διπλωματικό φιάσκο ήταν «το ταξίδι του Ερντογάν».

«Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε F-16 Viper, νέα F-35 και στήριξη απέναντι στο Ισραήλ, αλλά δεν πήρε τίποτε. Αντίθετα, υποχρεώθηκε να συμφωνήσει με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστήριζε», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν δεσμεύθηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου για να ικανοποιήσει τις ΗΠΑ – κάτι που, όπως σχολιάζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, θα έθετε σε κίνδυνο το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τουρκικής οικονομίας και τις σχέσεις με τη Ρωσία.

«Αντί να κατηγορούμε τον Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη, σκεφτείτε τι θα λέγαμε σήμερα αν ήμασταν Τούρκοι πολίτες», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «η εξωτερική πολιτική θέλει τρόπο και ψυχραιμία – όχι κραυγές και κινήσεις εντυπωσιασμού».

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