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Η Terra Robotics συγκέντρωσε €1,8 εκατ. για την εμπορική διάθεση του «TerraWeeder» - Ο ρόλος της Uni.Fund
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:12 - 30 Σεπ 2025

Η Terra Robotics συγκέντρωσε €1,8 εκατ. για την εμπορική διάθεση του «TerraWeeder» - Ο ρόλος της Uni.Fund

Reporter.gr Newsroom
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Η Terra Robotics ολοκλήρωσε με επιτυχία νέο γύρο χρηματοδότησης, συγκεντρώνοντας €1,8 εκατομμύρια. Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στην εταιρεία να προωθήσει την εμπορική διάθεση της επαναστατικής τεχνολογίας «TerraWeeder» και να υλοποιήσει το μακροπρόθεσμο όραμά της: να κάνει την προηγμένη τεχνολογία προσιτή σε όλους τους γεωργούς, δημιουργώντας ένα πιο βιώσιμο, αποδοτικό και επεκτάσιμο μέλλον για τη γεωργία.

Ο γύρος χρηματοδότησης ηγήθηκε από το Uni.Fund, με τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των υπαρχόντων επενδυτών Genesis Ventures και Helidoni Group, καθώς και του δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων της εταιρείας και του HeBAN (Hellenic Business Angels Network). Επιπλέον, η Terra Robotics καλωσόρισε ένα νέο επιχειρηματικό άγγελο, τον Αργύρη Κανίνη, ενισχύοντας περαιτέρω την ομάδα των υποστηρικτών της αποστολής της.

«Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη και τη συνεχή υποστήριξή τους. Η δέσμευσή τους μάς επιτρέπει να παραμένουμε πιστοί στην προσέγγιση με επίκεντρο τον γεωργό και να επικεντρωνόμαστε στην επίλυση της μεγαλύτερης πρόκλησης της γεωργίας: τα ζιζάνια», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κανδύλας, CEO/Συνιδρυτής της Terra Robotics. «Με αυτή την ισχυρή και ποικιλόμορφη ομάδα επενδυτών, πιστεύουμε ότι έχουμε δημιουργήσει τα ιδανικά θεμέλια για την επιτάχυνση της εμπορικής διάθεσης και της διάθεσης του TerraWeeder σε γεωργούς παγκοσμίως».

Τα κεφάλαια θα επενδυθούν στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης προϊόντος και στην είσοδο στην αγορά. Το επόμενο διάστημα, η εταιρεία θα επικεντρωθεί σε πιλοτικά έργα, κλιμάκωση παραγωγής και ανάπτυξη συνεργασιών με γεωργούς και φορείς του αγροτικού τομέα.

Η τεχνολογία TerraWeeder μειώνει δραστικά την ανάγκη για ζιζανιοκτόνα και χειρωνακτική εργασία, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας την αποδοτικότητα, ενώ προωθεί βιώσιμες πρακτικές. Συνδυάζοντας προηγμένη ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία λέιζερ, η Terra Robotics προσφέρει μια πρακτική λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της γεωργίας, διασφαλίζοντας προσβασιμότητα για αγροκτήματα κάθε μεγέθους.

«Πιστεύουμε ότι η Terra Robotics έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στη γεωργία», ανέφερε η Δώρα Τραχάνα, Partner & CEO της Uni.Fund. «Η Terra Robotics βρίσκεται στο σταυροδρόμι της deep tech και της πραγματικής γεωργικής εμπειρίας. Η ικανότητα των ιδρυτών να συνδυάζουν την αιχμή της ρομποτικής με μια νοοτροπία επικεντρωμένη στον γεωργό ήταν αυτό που μας έπεισε από την αρχή. Πιστεύουμε ότι το έργο τους δεν θα αναδιαμορφώσει μόνο τον τρόπο που γίνεται η γεωργία, αλλά θα εμπνεύσει και περισσότερη καινοτομία παγκόσμιας κλάσης να αναδυθεί από την Ελλάδα».

«Από την πρώτη στιγμή, αναγνωρίσαμε την υψηλή ταύτιση ομάδας–αγοράς της Terra Robotics — ως μηχανικοί αλλά και γεωργοί οι ίδιοι. Η τεχνολογία τους έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τη γεωργία μειώνοντας το κόστος και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά και να εμπνεύσει μια νέα γενιά ιδρυτών από τη Θεσσαλονίκη να δημιουργήσουν φιλόδοξες τεχνολογικές εταιρείες με παγκόσμια εμβέλεια. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πορεία τους», δήλωσε ο Δημήτρης Μαρούλης, Partner & Co-founder της Genesis Ventures.

«Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Terra Robotics, η οποία συνδυάζει βαθιά τεχνολογική εξειδίκευση με μια νοοτροπία επικεντρωμένη στο γεωργό», δήλωσε ο Αλέξης Ζητρίδης, Managing Director της Helidoni Group. «Το TerraWeeder έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει θεμέλιο λίθο της βιώσιμης γεωργίας και ανυπομονούμε να δούμε τον αντίκτυπο που θα έχει παγκοσμίως».

Με αυτό το ορόσημο, η Terra Robotics είναι έτοιμη να υλοποιήσει φιλόδοξα σχέδια και να συνεχίσει να δημιουργεί σημαντικό αντίκτυπο σε όλο τον αγροτικό τομέα.

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