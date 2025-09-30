«Ανένδοτο» κατά των fake news κήρυξε ο Μητσοτάκης - 4 εκατ. πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις

Με εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με βασικό άξονα τη νομοθέτηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ, που αναμένεται να εισαχθούν στη Βουλή εντός Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι σε πλήρη ανάπτυξη το κυβερνητικό σχέδιο για τη νομοθέτηση των μέτρων της ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελούν οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, η νόμιμη μετανάστευση και η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, κάνοντας λόγο για συνεχή διασπορά ψευδών ειδήσεων. «Να αποκρούουμε άμεσα τα fake news και να αναδεικνύουμε με επιμονή το έργο μας», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι πολίτες που αξιολογούν νηφάλια τα δεδομένα είναι «περισσότεροι από εκείνους που απλώς φωνάζουν».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η απάντηση της κυβέρνησης στην «ψευδολογία της αντιπολίτευσης» είναι οι ίδιες οι μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικές που υλοποιούνται υπέρ της κοινωνίας.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, χαρακτηρίζοντάς το ως «την άλλη όψη της αυστηρής πολιτικής μας για την παράνομη μετανάστευση». Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο απλοποιεί διαδικασίες και εισάγει εργαλεία όπως η tech visa, με στόχο την προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων που επιθυμούν να εγκατασταθούν και να εργάζονται από την Ελλάδα.

Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: Εκπαίδευση με ουσία και αυστηροποίηση κριτηρίων

Αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε «τολμηρές αλλαγές» στο σύστημα στρατιωτικής θητείας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, ενώ παράλληλα θα αυστηροποιηθούν οι προϋποθέσεις για χορήγηση αναβολών και μεταθέσεων.

Την Πέμπτη θα τεθεί στη Βουλή η προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra και ο εκσυγχρονισμός των τριών προηγούμενων, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Ιταλία για την πιθανή προμήθεια επιπλέον πλοίων. «Προτεραιότητά μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι την τελευταία εξαετία προστέθηκαν 145.000 μόνιμοι υπάλληλοι, με το 50% αυτών να καλύπτει ανάγκες στην υγεία και την παιδεία. Ανακοίνωσε επίσης τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού για τα bonus παραγωγικότητας από το 2026, καθώς και την ένταξη υπαλλήλων δήμων και περιφερειών στους δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση επίτευξης στόχων και θετικής αξιολόγησης.

Μόνιμα μέτρα και φορολογικές ελαφρύνσεις αντί για επιδόματα

Σε μια ακόμη προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει σταθερά μέτρα αντί για έκτακτα επιδόματα. Όπως ανέφερε:

• Ο ΕΝΦΙΑ θα μηδενιστεί σε 12.700 χωριά εντός διετίας.

• Ο ΦΠΑ θα μειωθεί στα ακριτικά νησιά.

• Καταργείται η προσωπική διαφορά για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

• Έως 25 ετών κανένας νέος δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος, ενώ από 26 έως 30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.

Έδωσε επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα ενίσχυσης του εισοδήματος: ένας πωλητής με καθαρό μισθό 980 ευρώ θα δει ετήσιο όφελος άνω των 1.070 ευρώ, δηλαδή περισσότερο από έναν μισθό.

Αναφορικά με την ενέργεια, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «οι τιμές φαίνεται να παραμένουν σταθερές», προμηνύοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες εξαγγελίες. Η εικόνα αυτή, όπως σημείωσε, δίνει περιθώρια στο κράτος να περιορίσει τη στήριξη μέσω προϋπολογισμού, χωρίς να επηρεάζεται η τιμολογιακή πολιτική για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως ο στόχος είναι η απόδοση της καλής πορείας της οικονομίας στους πολίτες, μέσα από μόνιμες παρεμβάσεις που προκύπτουν από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με κορυφαία την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Στο επίκεντρό μας η φορολογική μεταρρύθμιση», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ότι περισσότεροι από 4 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται, μαζί με 150.000 ένστολους, μέσω του νέου μισθολογίου.

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας» και πως η κυβέρνηση δίνει απαντήσεις με τεκμήρια και όχι με συνθήματα. Αναφέρθηκε και στην εμφάνιση της χώρας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν ζητά βοήθεια, την παρέχει», ενώ πρόσθεσε: «Σε πλήρη ανάπτυξη το κυβερνητικό σχέδιο για τη νομοθέτηση των μέτρων της ΔΕΘ – Στο προσκήνιο οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, η νόμιμη μετανάστευση και η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής».