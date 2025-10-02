Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνει αναβολή η κλήση Μυλωνάκη, μετά την εξέταση της περιόδου 2019-2025

Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που εξετάζει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να επανεξετάσει τον κατάλογο μαρτύρων, μετά την ολοκλήρωση της φάσης που αφορά τα έτη 2019 έως 2025. Όπως δήλωσε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μάκης Λαζαρίδης, δεν θα προστεθεί μόνο το όνομα του κ. Μυλωνάκη, αλλά θα υπάρξουν και άλλες νέες κλητεύσεις.

Η δήλωση έγινε με αφορμή την ομόφωνη πρόταση των βουλευτών της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, μετά τη χθεσινή επιστολή του στην οποία εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής.

Η εισηγήτρια της αντιπολίτευσης, Μιλένα Αποστολάκη, ζήτησε επίσης να κατατεθεί το υπηρεσιακό σημείωμα που φέρεται να έχει παραλάβει ο κ. Μυλωνάκης, σχετικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα. Η κ. Αποστολάκη αναφέρθηκε και σε ανακοίνωση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), η οποία ξεκαθαρίζει πως οι περιφέρειες δεν είχαν καμία ευθύνη στη διαδικασία χορήγησης των αγροτικών ενισχύσεων, ενώ υπενθυμίζει ότι η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων δημιουργήθηκε για λόγους υγειονομικής διαχείρισης και όχι για την κατανομή ενισχύσεων, η οποία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας, ο κ. Λαζαρίδης τόνισε πως ο ρόλος των περιφερειών κατοχυρώθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που είχε υπογράψει η ίδια η κ. Αποστολάκη όταν ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών είχαν συγκεκριμένη αρμοδιότητα να διενεργούν ετήσιους επιτόπιους ελέγχους σε μονάδες αιγοπροβάτων. Αυτό, όπως είπε, αποδεικνύει πως οι περιφέρειες είχαν θεσμικό ρόλο στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου και καταγραφής ζώων, ακόμη και αν σήμερα επιχειρούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας κατηγόρησε την ΕΝΠΕ για αδράνεια στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, με εξαίρεση δύο περιφέρειες. Όπως σημείωσε, αν αυτά τα σχέδια είχαν ολοκληρωθεί, πιθανότατα δεν θα συζητούσαμε τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξήγησε επίσης πως, αναγνωρίζοντας την αδυναμία των περιφερειών, η κυβέρνηση – με πρωτοβουλία του υπουργού Κώστα Τσιάρα – ανέλαβε εκ νέου την αρμοδιότητα μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να προχωρήσει επιτέλους η κατάρτιση αυτών των σχεδίων.

Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ στερείται ουσίας και αποτελεί απλώς μια προσπάθεια αποστασιοποίησης από σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, που είχαν θεσπιστεί με υπουργικές αποφάσεις. Τόνισε, τέλος, ότι οι περιφέρειες μπορεί να μην είχαν εμπλοκή στη διαχείριση των επιδοτήσεων, όμως έφεραν θεσμικές ευθύνες στους ελέγχους και στην καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης επανέφερε το αίτημα για άμεση κλήση των κ.κ. Μυλωνάκη, Ξυλούρη και Στρατάκη. Ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ από τη Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι ο κ. Μυλωνάκης σχετίζεται άμεσα με τις παραιτήσεις των κ.κ. Σημανδράκου και Σαλάτα. Η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου ζήτησε την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας) πρότεινε η εξέτασή του να προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα, καταγγέλλοντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση ζημιώνει την έρευνα.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης (Κίνημα Αλλαγής) κάλεσε την πλειοψηφία να αποδείξει πως δεν λειτουργεί υπό εξωτερικές επιρροές και να εγκρίνει άμεσα την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη. Από την Ελληνική Λύση, ο Κωνσταντίνος Μπούμπας υπογράμμισε την ανάγκη να ριχτεί άπλετο φως στην υπόθεση με την κατάθεση του κ. Μυλωνάκη, ενώ ο βουλευτής της Νίκης, Γιώργος Ρούντας, τάχθηκε επίσης υπέρ της άμεσης κλήτευσής του.