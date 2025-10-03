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Στον δρόμο το εκατομμυριοστό Volvo plug-in hybrid
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10:41 - 03 Οκτ 2025

Στον δρόμο το εκατομμυριοστό Volvo plug-in hybrid

Νίκος Λιβανός
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Η Volvo Cars έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της προς την ηλεκτροκίνηση, καθώς τον Σεπτέμβριο παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της.

Η εταιρεία προχωρά στον μετασχηματισμό της σε κατασκευαστή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα plug-in υβριδικά (PHEV) να αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ανάπτυξής της σήμερα, όπως καταδεικνύεται από αυτό το ορόσημο.  

Τα PHEV κατέλαβαν μερίδιο 23% στις παγκόσμιες πωλήσεις της Volvo Cars στο πρώτο μισό του 2025. Από 46.000 μονάδες το 2019, οι πωλήσεις PHEV ανήλθαν σε πάνω από 177.000 μονάδες το 2024, ωθούμενες από την ισχυρή ζήτηση που εμφάνισαν τα XC60 και XC90 PHEV και στις τρεις κύριες περιοχές πωλήσεων.   

Το XC60 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις PHEV στην Ευρώπη το 2024 και το πρώτο σε πωλήσεις premium PHEV στον κόσμο τα τελευταία τρία χρόνια. Για το 2025, εξακολουθεί να ηγείται στην κατηγορία του. Τόσο το XC60 όσο και το XC90 ανανεώθηκαν το περασμένο έτος, αυξάνοντας την απήχησή τους σε σημαντικές αγορές όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα PHEV της, η Volvo Cars έχει το υψηλότερο μερίδιο PHEV επί των συνολικών πωλήσεων μεταξύ όλων των παραδοσιακών premium κατασκευαστών αυτοκινήτων. Επιπλέον, συνεχίζει να παρουσιάζει νέα PHEV, όπως το SUV XC70 που λανσαρίστηκε πρόσφατα, αποτελώντας το πρώτο plug-in υβριδικό της Volvo Cars με εκτεταμένη ηλεκτρική αυτονομία, η οποία ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC.

«Η Volvo Cars έχει δεσμευτεί προς ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον. Θα φτάσουμε εκεί με τον ρυθμό που υποδεικνύουν οι πελάτες μας», λέει ο Erik Severinson (Έρικ Σεβέρινσον), Επικεφαλής Εμπορικός Διευθυντής στη Volvo Cars. «Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητά μας είναι μία ζωτική γέφυρα προς αυτό το μέλλον για εκείνους τους πελάτες που δεν είναι ακόμα έτοιμοι να επιλέξουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό

Εσωτερικά στοιχεία της Volvo Cars δείχνουν ότι τα PHEV της χρησιμοποιούνται συχνά σαν να ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. Κατά μέσον όρο, οι οδηγοί των plug-in υβριδικών Volvo χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους χωρίς να καταφεύγουν στον κινητήρα εσωτερικής καύσης για περίπου τον μισό από τον συνολικό χρόνο οδήγησης.

«Καθώς επενδύουμε και ενισχύουμε την παρουσία μας στην αναπτυσσόμενη κατηγορία των premium αμιγώς ηλεκτρικών, θα συνεχίσουμε επίσης να αναπτύσσουμε και να ανανεώνουμε τα υβριδικά μας», λέει ο Erik Severinson. «Αυτό προσφέρει περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση σε έναν αμιγώς ηλεκτρικό κόσμο

Η Volvo Cars διατηρεί ηγετική θέση ανάμεσα στους κατασκευαστές plug-in υβριδικών για πάνω από μία δεκαετία. Παρουσίασε το πρώτο της PHEV ήδη από το 2012, όταν ξεκίνησε να διαθέτει μία πετρελαιοκίνητη PHEV έκδοση του V60. Για αρκετά χρόνια μετά, ήταν ο μόνος παγκόσμιος κατασκευαστής αυτοκινήτων που διέθετε μία PHEV έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας της.

Σήμερα, προσφέρει εκδόσεις PHEV για πέντε διαφορετικά μοντέλα, τα οποία συμπληρώνουν μία γκάμα από έξι αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Αυτό το ισορροπημένο προϊόντικό πορτφόλιο παρέχει στη Volvo Cars ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς της να προσφέρει premium ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κάθε σχήματος και μεγέθους στους πελάτες της παγκοσμίως.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 10:43
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