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51 Χρόνια Νέα Δημοκρατία: Το αφιέρωμα της Πειραιώς στους αρχηγούς του κόμματος
Πολιτική
12:31 - 04 Οκτ 2025

51 Χρόνια Νέα Δημοκρατία: Το αφιέρωμα της Πειραιώς στους αρχηγούς του κόμματος

Reporter.gr Newsroom
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Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει σήμερα (4/10) 51 χρόνια από την ίδρυσή της και τιμά την επέτειο με τη δημοσίευση ενός επετειακού βίντεο.

Στο αφιέρωμα πρωταγωνιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εμφανίζονται επίσης οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Το βίντεο ξεκινά με τον ιδρυτή του κόμματος, Κωνσταντίνο Καραμανλή, και παρουσιάζει σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της παράταξης, όπως την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Περιλαμβάνει, επίσης, αρχειακό υλικό με ιστορικές προσωπικότητες της ΝΔ, όπως ο Γιώργος Ράλλης, ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιλτιάδης Έβερτ και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δημοσιοποίησε την ιδρυτική της διακήρυξη. Στις πρώτες εκλογές της ίδιας χρονιάς, το κόμμα κατέγραψε ευρεία νίκη, εκλέγοντας 220 βουλευτές με ποσοστό 54,37%.

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