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Απολογούνται στον ανακριτή οι εννέα κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ
Φορολογία
16:35 - 04 Οκτ 2025

Απολογούνται στον ανακριτή οι εννέα κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ως νόμιμοι ιδιοκτήτες των εταιρειών ή ως μεσάζοντες εμφανίζονται οι πρώτοι εννέα κατηγορούμενοι, οι οποίοι πέρασαν το πρωί του Σαββάτου την είσοδο των δικαστηρίων της Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα εικονικών εταιρειών που φέρεται να στήθηκε με σκοπό την παράνομη είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφών φόρων.

Πρώτος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας από τα δυτικά προάστια. Κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ποτέ δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο φορολογικού ελέγχου, ούτε του είχε επιβληθεί κάποιο πρόστιμο.

Συνολικά 18 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή στο εν λόγω κύκλωμα, εκ των οποίων οι 17 έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ ένας κρατείται στις φυλακές Χαλκίδας για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά την τριετία 2023–2025, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει ένα δίκτυο 370 εικονικών επιχειρήσεων με σκοπό την παράνομη είσπραξη χρημάτων από επιστροφές ΦΠΑ, αποκομίζοντας συνολικά κέρδη που εκτιμώνται στα 4,9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι βασικές κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, το ξέπλυμα χρήματος, καθώς και την απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συναυτουργία με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Για την υπόθεση του ξεπλύματος χρήματος αναμένεται να ακολουθήσει συμπληρωματική απολογία, καθώς η δικογραφία προς το παρόν δεν περιλαμβάνει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικά εμπλέκονται 73 άτομα – δηλαδή, 55 επιπλέον προσώπα πέραν αυτών που έχουν ήδη συλληφθεί.

Ανάμεσα στους φερόμενους εμπλεκόμενους περιλαμβάνεται και ένας γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στο όνομα του οποίου, σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν εκδοθεί πέντε εικονικά τιμολόγια, συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

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