Φωτιές και καπνοί στο Σούμι: Ρωσικά drones χτυπούν επιβατικό τρένο με δεκάδες θύματα

Βαρύ πλήγμα το Σάββατο (4/10) στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο σημειώθηκε με την επίθεση ρωσικών drones σε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας. Το χτύπημα στόχευσε σιδηροδρομικό σταθμό, όπου βαγόνια τυλίχθηκαν στις φλόγες, προκαλώντας τουλάχιστον 30 τραυματίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τις επιθέσεις ως βάρβαρες και τρομοκρατικού χαρακτήρα, επισημαίνοντας την κλιμάκωση των εχθροπραξιών, που πλέον πλήττουν όχι μόνο τα σιδηροδρομικά αλλά και τα ενεργειακά δίκτυα της χώρας.

Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία παραμένουν αδρανείς, ενώ η Σύνοδος της Αλάσκας τον περασμένο Δεκαπενταύγουστο δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τις προσδοκίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές χώρες επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αντι-drone άμυνας τους. Η ένταση στην περιοχή παραμένει στο ζενίθ, με το μέλλον των ειρηνευτικών διαδικασιών αβέβαιο.