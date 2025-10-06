Γεωργιάδης: Στήθηκε τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια πάνω στον πόνο ενός πατέρα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι γύρω από την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι έχει στηθεί μια εκτεταμένη επικοινωνιακή προσπάθεια, με στόχο —όπως είπε— τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιθυμεί να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις στο παιδί του κ. Ρούτσι, ενώ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς την «κακό άτομο» που, όπως είπε, «αδιαφορεί αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι».

«Η δική μου εμπλοκή προέκυψε θεσμικά: ως υπουργός Υγείας κλήθηκα να διαχειριστώ πώς θα εξασφαλίσουμε την καλή υγεία ενός απεργού πείνας πολλές μέρες στο Σύνταγμα», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Για να είμαι βέβαιος ότι η υγεία αυτού του ανθρώπου δεν θα κινδυνεύσει, έχω δώσει εντολή να υπάρχει σταθμός ΕΚΑΒ απέναντι, 24 ώρες το 24ωρο. Τρεις φορές την ημέρα πηγαίνουν οι γιατροί και τον ρωτάνε αν θέλει κάτι· τρεις φορές την ημέρα μέχρι τώρα σταθερά απορρίπτει κάθε είδους εξέταση και επαφή με το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω γιατί, ρωτήστε τον κ. Ρούτσι».

Παράλληλα, ο υπουργός επανέλαβε ότι, όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, «δεν πηγαίνει σε ξενοδοχείο, αλλά σε νοσοκομείο». «Όλα τα σάιτ γράφουν με πανομοιότυπο τρόπο την είδηση αυτή, ότι ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε ξενοδοχείο όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Βγήκε μετά ο κ. Ρούτσι και ανέφερε πως προσβλήθηκε με αυτό που είπα», σημείωσε, εξηγώντας ότι ο λόγος που ο κ. Ρούτσι πήγε στο ξενοδοχείο —κάτι που, όπως είπε, παραδέχτηκε και ο ίδιος— ήταν η πορεία και όχι κάποιο πρόβλημα υγείας. Ερωτηθείς ποιοι διέρρευσαν την είδηση, απάντησε: «Οι άνθρωποι δίπλα στον Ρούτσι».

«Αν δεν έλεγα εγώ αυτό όμως, θα πιστεύατε ότι είχε πρόβλημα υγείας. Με την κίνησή μου αυτή, δεν προσέβαλα τον κ. Ρούτσι, αλλά χάλασα τη σούπα της κας Κωνσταντοπούλου και των περί αυτής, οι οποίοι με πολύ δόλιο και μεθοδευμένο τρόπο, παίζοντας με το συναίσθημα των Ελλήνων, πάνε να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Θα μπορούσα κι εγώ, όπως μερικοί άλλοι, να βγω και να πω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και να με αγαπάει όλος ο κόσμος. Δεν το έκανα. Θα μπορούσα να το κάνω. Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί. Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με τον λαϊκισμό μαζί και να λέμε σε όλα ναι. Κάποια φορά στην πολιτική πρέπει να λες και την αλήθεια».

Αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε: «Η κα Κωνσταντοπούλου ως συνήγορος του κ. Ρούτσι είχε 2,5 χρόνια ανοιχτό ανακριτικό φάκελο να κάνει το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις. 2,5 χρόνια το ξέχασε. Πότε το κατέθεσε; Όταν έκλεισε ο φάκελος. Γιατί το κατέθεσε όταν έκλεισε ο φάκελος και αφού ξεκίνησε την απεργία πείνας ο κ. Ρούτσι; Γιατί όταν ξεκίνησε την απεργία πείνας, δεν είχε καν κατατεθεί το αίτημα. Στο μυαλό της έχει πώς θα ξανανοίξει η ανακριτική διαδικασία, κάτι που σημαίνει δεν θα ξεκινήσει η δίκη τώρα.

Η κα Κωνσταντοπούλου έχει πολιτικό και οικονομικό όφελος από αυτήν την ιστορία. Χθες βγήκε η κα Δάλλα, που την είχε υποψήφια στην Πλεύση Ελευθερίας, και είπε πως το πρωί έκλαιγε για τα Τέμπη και το βράδυ πήγαινε σε γλέντια. Η κα Κωνσταντοπούλου δεν έχει κανένα συναίσθημα για τα Τέμπη, ούτε τη νοιάζει κανένας παρά μόνο ο εαυτός της. Τη νοιάζει το δικηγορικό της γραφείο, το οποίο προβάλλει νυχθημερόν στη Βουλή μιλώντας για την πελατεία της. Όσο ανεβαίνει η υπόθεση των Τεμπών, ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις· άρα θέλει να κρατηθεί αυτή η υπόθεση όσο το δυνατόν περισσότερο στην επικαιρότητα. Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο κ. Ρούτσι, είναι κακό άτομο που δεν έχει μέσα της ανθρώπινο αίσθημα».

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτσι πρέπει να γίνει δεκτό και να πραγματοποιηθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, «για να μην μείνει καμία αμφιβολία». «Λέω κάτι διαφορετικό από τον κ. Δένδια; Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο δικονομικά, ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της δίκης», κατέληξε.