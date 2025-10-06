Ρίχνει τους τόνους ο Χριστοδουλίδης μετά τις βολές στον ΑΔΜΗΕ: Ισχυρές οι σχέσεις με την Ελλάδα

Οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας και η σχέση μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (6/10) ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον απόηχο της νέας κρίσης που εκδηλώθηκε αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Προσερχόμενος στο συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος» στη Λεμεσό, ο Κύπριος πρόεδρος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τις σχέσεις Κύπρου - Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ και απάντησε ως εξής:

«Οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.

Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».

Πρόσθεσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».

Ανάλογο ήταν το μήνυμα που εστάλη και από την Αθήνα, με κυβερνητικές πηγές να σημειώνουν ότι «οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του έργου».

Είχε προηγηθεί η σκληρή δήλωση του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», σύμφωνα με το οποίο ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε από τη Ρυθμιστική Αρχή Κύπρου (ΡΑΕΚ) να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που μέχρι τώρα έχουν γίνει για το έργο.

Ο ΑΔΜΗΕ με ανακοίνωσή του θέλησε να διαψεύσει το δημοσίευμα, επιβεβαιώνοντας, πάντως, τη διάσταση απόψεων για μέχρι σήμερα δαπάνες.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε, πάντως, την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης, που οργάνωσε έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Εκεί δόθηκε το σήμα να πέσουν οι τόνοι, καθώς φαίνεται ότι βασική κυβερνητική επιδίωξη είναι να μην εδραιωθεί μια εικόνα διατάραξης του άξονα Αθήνας – Λευκωσίας.

Έτσι, με βάση διαρροές αναφέρεται ότι οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από τις τωρινές εξελίξεις ή την εξέλιξη που θα έχει το έργο.