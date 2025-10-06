ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατάστημα Foot Locker στο Ηράκλειο Κρήτης
Κατάστημα Foot Locker στο Ηράκλειο Κρήτης
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:09 - 06 Οκτ 2025

Ο όμιλος Fourlis επεκτείνει το δίκτυο της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία

Reporter.gr Newsroom
Ο όμιλος Fourlis προχωρά με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη του δικτύου Foot Locker, εγκαινιάζοντας νέα καταστήματα σε στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Foot Locker επεκτάθηκε στην Κρήτη, με το άνοιγμα νέου καταστήματος στο Ηράκλειο. Το κατάστημα φέρνει την εμπειρία της sneaker κουλτούρας πιο κοντά στους καταναλωτές της πόλης, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον με έμφαση στην καινοτομία και την ποικιλία προϊόντων.

Λίγο νωρίτερα, τον Αύγουστο, άνοιξε τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα Foot Locker στη Λάρισα, επί της οδού Παναγούλη, το οποίο εκτείνεται σε δύο επίπεδα και φιλοξενεί επιλεγμένες συλλογές από κορυφαία brands όπως Nike, Jordan, Adidas, Puma και New Balance.

Επιπλέον, τον Ιούνιο εγκαινιάστηκε νέο κατάστημα Foot Locker στο Ιάσιο της Ρουμανίας, πόλη με ιδιαίτερη εμπορική σημασία, ενώ η παρουσία στη χώρα ενισχύθηκε περαιτέρω με το λανσάρισμα του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη ρουμανική αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η στρατηγική ανάπτυξη συνεχίζεται, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα εγκαινιαστεί ένα ακόμη κατάστημα στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι. Το νέο κατάστημα θα είναι από τα πρώτα στην περιοχή που θα ενσωματώνει το ανανεωμένο concept Reimagined Evolution. Το νέο concept παρουσιάζει το “store of the future”, το οποίο δίνει έμφαση σε μια τολμηρή αρχιτεκτονική πρόσοψη, ξεχωριστό εσωτερικό περιβάλλον, διευρυμένες συλλογές υποδημάτων και αξεσουάρ, βιώσιμες πρακτικές, καθώς και σε δυναμικά ψηφιακά στοιχεία. Παράλληλα, εξοπλίζει τους sneaker ambassadors της Foot Locker, τους Stripers, με προηγμένα εργαλεία για την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: Διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου

AKTOR: «Πράσινο φως» για τη διάσπαση σε Κατασκευές και Παραχωρήσεις – Ομόφωνη απόφαση στη Γενική Συνέλευση
Αναλύσεις

AKTOR: «Πράσινο φως» για τη διάσπαση σε Κατασκευές και Παραχωρήσεις – Ομόφωνη απόφαση στη Γενική Συνέλευση

Συμφωνία Υπουργείου Μετανάστευσης και Υπερταμείου για μείωση δαπανών στις δομές φιλοξενίας και περιορισμό επιδομάτων
Ειδήσεις

Συμφωνία Υπουργείου Μετανάστευσης και Υπερταμείου για μείωση δαπανών στις δομές φιλοξενίας και περιορισμό επιδομάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fourlis: Καθαρά κέρδη €9 εκατ. στο α&#039; εξάμηνο
ΕΜΠΟΡΙΟ

Fourlis: Καθαρά κέρδη €9 εκατ. στο α' εξάμηνο

Fourlis: Ανέλαβε καθήκοντα CEO ο Γιάννης Βασιλάκος - Νέο ΔΣ
Ανακοινώσεις Εταιρειών

Fourlis: Ανέλαβε καθήκοντα CEO ο Γιάννης Βασιλάκος - Νέο ΔΣ

Fourlis: Διανομή συνολικού μερίσματος €0,15/μετοχή – Αποκοπή την Παρασκευή 27/6
Ανακοινώσεις

Fourlis: Διανομή συνολικού μερίσματος €0,15/μετοχή – Αποκοπή την Παρασκευή 27/6

Fourlis: Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου- Τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Αναλύσεις

Fourlis: Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου- Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ