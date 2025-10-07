ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πλεύρης: 2.000 επιστροφές σε τρεις μήνες - Δεν θα παραταθεί το πάγωμα ασύλου
Πολιτική
09:27 - 07 Οκτ 2025

Πλεύρης: 2.000 επιστροφές σε τρεις μήνες - Δεν θα παραταθεί το πάγωμα ασύλου

Reporter.gr Newsroom
Το τελευταίο τρίμηνο που εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο για την παράνομη μετανάστευση έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 2.000 επιστροφές, δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Μετανάστευσης και Άσυλου, Θάνος Πλεύρης.

Διευκρίνισε ότι με τη μείωση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα τους τελευταίους μήνες, δεν δικαιολογείται παράταση του μέτρου του ασύλου που λήγει στα μέσα Οκτωβρίου.

Ερωτηθείς για το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, εξήγησε ότι τα άτομα που παίρνουν άσυλο και γνωρίζουν από αγροτικές εργασίες, δεν θα παίρνουν επιδόματα, αλλά θα μεταφερθούν για 3 με 4 μήνες σε δομές στη Λάρισα, στη Θήβα και τα Οινόφυτα για να εξοικειωθούν και να αξιοποιηθούν στις ελληνικές καλλιέργειες.

Ανέφερε ότι θα αισθητοποιηθεί το πλαίσιο όσων παίρνουν άσυλο ενώ το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο της ΕΕ θα εφαρμοστεί τον Ιούνιο του 2026.

Πρόσθεσε ότι το 42% των ανθρώπων που μπαίνουν στην Ελλάδα παίρνει άσυλο.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ