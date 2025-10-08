Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Προβάδισμα 16,2 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Αναλυτικότερα όπως παρουσιάστηκε στον ΑΝΤ1:

Ειδικότερα, στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 15,3%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,2%, ενώ έπονται η Πλεύση Ελευθερίας με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,5%, το ΜέΡΑ25 με 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,8%, η Φωνή της Λογικής με 4,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 80% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε, ενώ μόλις το 16% απαντά πως θα το στήριζε σίγουρα ή μάλλον.

Σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, το 47% των συμμετεχόντων τη θεωρεί σωστή ή μάλλον σωστή απόφαση, το 28% την αξιολογεί ως λάθος ή μάλλον λάθος, ενώ ένα 25% δεν εκφράζει άποψη (ΔΞ/ΔΑ).