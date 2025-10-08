ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών
Ειδήσεις
22:01 - 08 Οκτ 2025

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Reporter.gr Newsroom
Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ανέφερε την Τετάρτη (8/10) ότι ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι πιθανό να προχωρήσει στον διορισμό νέου πρωθυπουργού μέσα σε δύο ημέρες, καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών για τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο France 2, «Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης απομακρύνεται και ότι πιστεύω πως οι συνθήκες επιτρέπουν τον ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός των επόμενων 48 ωρών».

Ο Λεκορνύ μίλησε για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία στη χώρα, επισημαίνοντας τη δυσκολία συνεννόησης που απορρέει από μια κοινοβουλευτική σύνθεση χωρίς ξεκάθαρη πλειοψηφία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχει περιθώριο για πολιτικές συγκλίσεις.

«Έχουμε μια κατακερματισμένη Βουλή με πιθανότητες συμβιβασμού. Η πλειοψηφία της Βουλής αρνείται τη διάλυση. Η διάλυση θα οδηγούσε σε ένα νέο πολιτικό αδιέξοδο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα κόμματα – κυρίως της αριστεράς – δείχνουν διάθεση συνεργασίας στο ζήτημα του προϋπολογισμού, γεγονός που ενισχύει την προοπτική πολιτικής συνεννόησης και περιορίζει την πιθανότητα νέας διάλυσης του Κοινοβουλίου.

Η παρέμβασή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής ρευστότητας και εντάσεων, οι οποίες ακολούθησαν τη διάλυση της προηγούμενης κυβέρνησης και τη δική του παραίτηση, που επήλθε μετά την πίεση από το λεγόμενο Ρεπουμπλικανικό Μέτωπο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η σύνθεση του απελθόντος κυβερνητικού σχήματος.

Η άποψή του ότι η Γαλλία κατευθύνεται προς μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα, καθώς φαίνεται να αποφεύγεται η προσφυγή στις κάλπες και επίκειται ο ορισμός νέου πρωθυπουργού, δίνει νέο πλαίσιο στις επερχόμενες κινήσεις του Προέδρου Μακρόν, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει πολιτική ισορροπία και κυβερνητική συνοχή χωρίς να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 22:02
