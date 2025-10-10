Ευθυμίου: Η διαφορετικότητα μας ενώνει – Η συμπερίληψη μας δυναμώνει

Στο 7ο Diversity in Business Conference με τίτλο «Inclusion is in our DNA» συμμετείχε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, απευθύνοντας χαιρετισμό και αναδεικνύοντας τη σημασία της συμπερίληψης και της ίσης μεταχείρισης τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία συνολικά.

Η υφυπουργός τόνισε πως η συμπερίληψη αποτελεί θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης συνύπαρξης και βασική προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Όπως ανέφερε, σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και αυξανόμενης ποικιλομορφίας, είναι κρίσιμο να διασφαλίζεται ότι κανείς δεν μένει πίσω: κάθε φωνή ακούγεται, κάθε ταυτότητα αναγνωρίζεται και κάθε άνθρωπος έχει ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, καταγωγής, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφερόμενη στις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, η κα Ευθυμίου σημείωσε ότι, με τη μείωση της ανεργίας στο 8% — ιστορικό χαμηλό 17ετίας — η έμφαση δίνεται πλέον στην ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων που παραμένουν υποεκπροσωπούμενες στην αγορά εργασίας, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι γυναίκες, οι νέοι και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας.

Ενδεικτικές δράσεις και πρωτοβουλίες

Για τις γυναίκες:

Προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης, από τα οποία έχουν ωφεληθεί πάνω από 420.000 άτομα, εκ των οποίων το 67% είναι γυναίκες.

Επιχορηγούμενα προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Νέο πρόγραμμα για 10.000 άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών.

Για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας:

Κατάργηση της περικοπής σύνταξης για εργαζόμενους συνταξιούχους.

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης για άτομα άνω των 50 και 55 ετών.

Βελτίωση των συντάξεων με αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης.

Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ):

Νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει τη λήψη αναπηρικής σύνταξης χωρίς διακοπή της εργασίας.

Νέο πρόγραμμα με 1.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ σε ΟΤΑ, με επιχορήγηση έως 13.500 ευρώ ανά θέση.

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι η συμπερίληψη δεν αποτελεί μόνο κοινωνική υποχρέωση, αλλά και μοχλό παραγωγικότητας, καινοτομίας και βιωσιμότητας, καλώντας τις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν πρακτικές που αξιοποιούν τη διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Χάρτη Διαφορετικότητας για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, που ενισχύει τη σύνδεση κοινωνικής υπευθυνότητας και επιχειρηματικής στρατηγικής.

Κλείνοντας, η κα Ευθυμίου δήλωσε: «Η διαφορετικότητα μας ενώνει. Η συμπερίληψη μας δυναμώνει. Και η ισότητα μας εξελίσσει. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε πολιτικές που απελευθερώνουν το δυναμικό κάθε ανθρώπου. Με συνέργειες, αποφασιστικότητα και κοινωνική ευθύνη, μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένει προσηλωμένο σε αυτή την κατεύθυνση».