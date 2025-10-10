Αεροδρόμια ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προβάλλει βίντεο όπου κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για το shutdown

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την Πέμπτη 9/10 την προβολή βίντεο στα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο κατηγορούνται οι Δημοκρατικοί για το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις και το οποίο σε λίγο θα συμπληρώσει δύο εβδομάδες.

Στο βίντεο εμφανίζεται η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, η οποία δηλώνει: «Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο αρνούνται να χρηματοδοτήσουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και εξαιτίας αυτού πολλές από τις λειτουργίες μας έχουν επηρεαστεί, ενώ η πλειονότητα των υπαλλήλων της TSA εργάζονται χωρίς μισθό».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) επιβεβαίωσε ότι το βίντεο έχει αρχίσει να προβάλλεται στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Reuters, περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) εξακολουθούν να εργάζονται κατά τη διάρκεια του shutdown, χωρίς να λαμβάνουν μισθό. Όπως διευκρινίστηκε, θα λάβουν μερική πληρωμή την επόμενη εβδομάδα, για εργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη της παράλυσης.

Στη διάρκεια του shutdown το σύνολο των περισσότερων από 2,3 εκατομμύρια ομοσπονδιακών υπαλλήλων δεν πληρώνονται, όπως και περισσότεροι από 1,3 εκατ. στρατιωτικοί.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν αρνηθεί να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών για προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης, καθώς δεν περιλαμβάνει κονδύλια για την επιδότηση της ασφάλισης υγείας χαμηλόμισθων πολιτών.

Σύμφωνα με το Fox News, που αποκάλυψε πρώτο την είδηση, το βίντεο μεταδίδεται ήδη στα αεροδρόμια. Από τη Δευτέρα έχουν σημειωθεί πάνω από 20.000 καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ, εκ των οποίων 4.600 μόνο την Πέμπτη, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) αναγκάστηκε να καθυστερήσει δρομολόγια λόγω απουσιών ελεγκτών.

Οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί ηγέτες αλληλοκατηγορούνται για το shutdown, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, όταν το Κογκρέσο απέτυχε να εγκρίνει νέο νόμο χρηματοδότησης.

Η Γερουσία θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη, κατά συνέπεια ως τότε δεν θα υπάρξει άλλη ψηφοφορία με στόχο την άρση του αδιεξόδου.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε: «Κάθε μέρα που οι Ρεπουμπλικανοί αρνούνται να διαπραγματευτούν για να τερματίσουν το shutdown, η κατάσταση χειροτερεύει για τους Αμερικανούς, και γίνεται πιο ξεκάθαρο ποιος πραγματικά μάχεται για αυτούς».

Η TSA ανακοίνωσε ότι οι χρόνοι αναμονής στα σημεία ελέγχου παραμένουν χαμηλοί, καθώς την Τετάρτη ελέγχθηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια επιβάτες με μέσο χρόνο αναμονής 6,28 λεπτά.

Πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν αναρτήσει μηνύματα στις ιστοσελίδες τους κατηγορώντας επίσης τους Δημοκρατικούς για το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το shutdown του 2019, το οποίο διήρκεσε 35 ημέρες, η απουσία ελεγκτών και υπαλλήλων της TSA είχε οδηγήσει σε τεράστιες καθυστερήσεις σε αεροδρόμια, ενώ οι αρχές είχαν αναγκαστεί να μειώσουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη, πιέζοντας έτσι το Κογκρέσο να δώσει τέλος στο αδιέξοδο.