ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αεροδρόμια ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προβάλλει βίντεο όπου κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για το shutdown
Ειδήσεις
11:35 - 10 Οκτ 2025

Αεροδρόμια ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προβάλλει βίντεο όπου κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για το shutdown

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την Πέμπτη 9/10 την προβολή βίντεο στα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο κατηγορούνται οι Δημοκρατικοί για το  κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις και το οποίο σε λίγο θα συμπληρώσει δύο εβδομάδες.

Στο βίντεο εμφανίζεται η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, η οποία δηλώνει: «Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο αρνούνται να χρηματοδοτήσουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και εξαιτίας αυτού πολλές από τις λειτουργίες μας έχουν επηρεαστεί, ενώ η πλειονότητα των υπαλλήλων της TSA εργάζονται χωρίς μισθό».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) επιβεβαίωσε ότι το βίντεο έχει αρχίσει να προβάλλεται στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Reuters, περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) εξακολουθούν να εργάζονται κατά τη διάρκεια του shutdown, χωρίς να λαμβάνουν μισθό. Όπως διευκρινίστηκε, θα λάβουν μερική πληρωμή την επόμενη εβδομάδα, για εργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη της παράλυσης.

Στη διάρκεια του shutdown το σύνολο των περισσότερων από 2,3 εκατομμύρια ομοσπονδιακών υπαλλήλων δεν πληρώνονται, όπως και περισσότεροι από 1,3 εκατ. στρατιωτικοί.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν αρνηθεί να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών για προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης, καθώς δεν περιλαμβάνει κονδύλια για την επιδότηση της ασφάλισης υγείας χαμηλόμισθων πολιτών.

Σύμφωνα με το Fox News, που αποκάλυψε πρώτο την είδηση, το βίντεο μεταδίδεται ήδη στα αεροδρόμια. Από τη Δευτέρα έχουν σημειωθεί πάνω από 20.000 καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ, εκ των οποίων 4.600 μόνο την Πέμπτη, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) αναγκάστηκε να καθυστερήσει δρομολόγια λόγω απουσιών ελεγκτών.

Οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί ηγέτες αλληλοκατηγορούνται για το shutdown, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, όταν το Κογκρέσο απέτυχε να εγκρίνει νέο νόμο χρηματοδότησης.

Η Γερουσία θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη, κατά συνέπεια ως τότε δεν θα υπάρξει άλλη ψηφοφορία με στόχο την άρση του αδιεξόδου.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε: «Κάθε μέρα που οι Ρεπουμπλικανοί αρνούνται να διαπραγματευτούν για να τερματίσουν το shutdown, η κατάσταση χειροτερεύει για τους Αμερικανούς, και γίνεται πιο ξεκάθαρο ποιος πραγματικά μάχεται για αυτούς».

Η TSA ανακοίνωσε ότι οι χρόνοι αναμονής στα σημεία ελέγχου παραμένουν χαμηλοί, καθώς την Τετάρτη ελέγχθηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια επιβάτες με μέσο χρόνο αναμονής 6,28 λεπτά.

Πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν αναρτήσει μηνύματα στις ιστοσελίδες τους κατηγορώντας επίσης τους Δημοκρατικούς για το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το shutdown του 2019, το οποίο διήρκεσε 35 ημέρες, η απουσία ελεγκτών και υπαλλήλων της TSA είχε οδηγήσει σε τεράστιες καθυστερήσεις σε αεροδρόμια, ενώ οι αρχές είχαν αναγκαστεί να μειώσουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη, πιέζοντας έτσι το Κογκρέσο να δώσει τέλος στο αδιέξοδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βιωματικές δράσεις για την Οδική Ασφάλεια στη Δυτική Ελλάδα από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και τον Όμιλο AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βιωματικές δράσεις για την Οδική Ασφάλεια στη Δυτική Ελλάδα από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και τον Όμιλο AKTOR

Δακτύλιος: Επιστρέφει τη Δευτέρα 13/10 - Περιοχές εφαρμογής και εξαιρέσεις οχημάτων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δακτύλιος: Επιστρέφει τη Δευτέρα 13/10 - Περιοχές εφαρμογής και εξαιρέσεις οχημάτων

Κίνα: Πρόσθετα λιμενικά τέλη για τα αμερικανικά πλοία από τις 14 Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Κίνα: Πρόσθετα λιμενικά τέλη για τα αμερικανικά πλοία από τις 14 Οκτωβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα
Ειδήσεις

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ &amp; προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028
Ειδήσεις

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι
Ειδήσεις

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Εργασιακά
28/07/2026 - 09:24

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 09:22

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Πολιτική
28/07/2026 - 09:18

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής: Τα πυρά Γερουλάνου και οι παραδοχές του ΥΠΕΘΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ