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Ένταση για τα επιδόματα ενοικίου σε αλλοδαπούς: Ο Πλεύρης ζητά ξεκάθαρη θέση από τον Δήμο Αθηναίων
Πολιτική
12:35 - 11 Οκτ 2025

Ένταση για τα επιδόματα ενοικίου σε αλλοδαπούς: Ο Πλεύρης ζητά ξεκάθαρη θέση από τον Δήμο Αθηναίων

Reporter.gr Newsroom
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Να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ο δήμαρχος Αθηναίων σχετικά με τα επιδόματα ενοικίου που χορηγούνται σε αλλοδαπούς που διαμένουν σε γειτονιές της πρωτεύουσας ζητά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Η παρέμβαση του κ. Πλεύρη έγινε με αφορμή τις δηλώσεις του αντιδημάρχου κ. Χειμωνά, ο οποίος είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τις κυβερνητικές τροποποιήσεις σχετικά με το πρόγραμμα επιδομάτων ενοικίου για δικαιούχους ασύλου.

«Αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η δυνατότητα στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία, και όχι η επιδότηση ενοικίου σε συγκεκριμένες γειτονιές της Αθήνας», τονίζει ο υπουργός, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης για το ζήτημα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη στο Χ αναφέρει: «Η απόφαση μου να τροποποιηθούν τα επιδόματα ενοικίου δικαιούχων ασύλου και τα κονδύλια να μεταφερθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας είναι αδιαπραγμάτευτη. Περίμενα όμως ότι θα έβρισκα απέναντι μου κάποιες ΜΚΟ και σίγουρα τους “επιχειρηματίες” που διαχειρίζονται ακίνητα γι αυτό το λόγο. Τελικά ο πρώτος που ενοχλήθηκε είναι ο αντιδήμαρχος κ. Χειμωνάς και η δημοτική αρχή της Αθήνας. Για να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή: αποδοτικό και αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία και όχι η επιδότηση ενοικίου στις γειτονιές της Αθήνας με τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Η Αθήνα έχει αναλάβει δυσανάλογο μεταναστευτικό βάρος. Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Δουκας οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Είναι με τους Αθηναίους και όσους πραγματικά αναζητούν εργασία ή λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;».

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