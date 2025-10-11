Το μεγαλείο της Ακρόπολης χωρίς σκαλωσιές

Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποκαλύπτεται ξανά στο κοινό, χωρίς σκαλωσιές, μετά από 15 χρόνια.

Η προσωρινή απομάκρυνση των υποστυλωμάτων επιτρέπει την πλήρη θέαση του ναού στην αυθεντική του μορφή, προσφέροντας μια εικόνα που δεν είχε γίνει ορατή για περισσότερο από μια δεκαετία. Πρόκειται για προσωρινό διάλειμμα στις εργασίες αποκατάστασης, που θα συνεχιστούν με την τοποθέτηση νέων, πιο σύγχρονων και διακριτικών υποδομών. Τα νέα σκαλοπάτια και υποστυλώματα, προγραμματισμένα να εγκατασταθούν τον επόμενο μήνα, θα συνδυάζουν ασφάλεια και ελαφρότητα χωρίς να αλλοιώνουν την αισθητική του μνημείου.

Η χρήση σκαλωσιών για τόσα χρόνια κρίθηκε αναγκαία λόγω της φθοράς που υπέστησαν τα αρχιτεκτονικά μέλη του Παρθενώνα από το χρόνο, τις ανθρώπινες επεμβάσεις και φυσικά φαινόμενα. Οι εργασίες στη δυτική πλευρά πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2026, με την αποκατάσταση του δυτικού αετώματος. Μετά την ολοκλήρωση, τα υποστυλώματα θα παραμείνουν μόνο εσωτερικά, αφήνοντας τον ναό να αναδεικνύει την πλήρη μεγαλοπρέπεια και αίγλη του.

Οι επόμενες εβδομάδες αποτελούν μια σπάνια ιστορική στιγμή για την Αθήνα, καθώς οι πολίτες και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον Παρθενώνα όπως τον είχε δει ο αρχαίος κόσμος, χωρίς το μόνιμο «κουστούμι» των σκαλωσιών.