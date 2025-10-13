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Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη - Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή
Πολιτική
16:24 - 13 Οκτ 2025

Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη - Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ Αθήνα 98.4, με αφορμή την υπόθεση Ρούτσι και τις πρόσφατες εξαγγελίες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, αλλά ακόμη περισσότερο η έκβασή της, γιατί επιχείρησε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη και απέτυχε». Παράλληλα, χαρακτήρισε «θεσμική εκτροπή» τη στρατιωτικοποίηση του χώρου μπροστά από τη Βουλή, σημειώνοντας ότι «για τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας αρμόδια είναι η αστυνομία».

Αναφερόμενος στην υπόθεση Ρούτσι, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «επέλεξε να ταυτιστεί με την άποψη του κ. Γεωργιάδη και του κ. Φλωρίδη και δεν του βγήκε», προσθέτοντας πως «άλλα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και άλλα εξήγησε ο κ. Σκέρτσος μιάμιση ώρα μετά». Κατά τον ίδιο, αυτό αποδεικνύει ότι «η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή» και «έχει το θράσος να δηλώνει και δικαιωμένη για την τελική έκβαση του αγώνα του κ. Ρούτσι».

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «δίκαιο, ηθικά και νομικά βάσιμο αίτημα» και υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία «έκανε ό,τι μπορούσε για να ηττηθεί».

Η κυβέρνηση υπονομεύει την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να υπονομεύσει τη διαδικασία», καθώς «δεν θέλει να καταθέσουν κρίσιμοι μάρτυρες όπως ο "Φραπές", ο "Χασάπης" και η πρώην συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ».

Ειδική αναφορά έκανε στον κ. Μυλωνάκη, τονίζοντας ότι «παρέδωσε το υπόμνημα του κ. Βάρρα, το οποίο "καίει" τον κ. Βορίδη, την επόμενη μέρα της παραγραφής των πιθανών αδικημάτων του», επισημαίνοντας «κρυφτό και υποκρισία» εκ μέρους της κυβέρνησης.

Συνεχόμενες αποτυχίες και σπατάλες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε σειρά θεμάτων που, όπως είπε, αποδεικνύουν «την αποδρομή της κυβέρνησης». Μεταξύ αυτών, ανέφερε την καθυστέρηση στην παράδοση του έργου του ΒΟΑΚ, που θα κοστίσει στους φορολογούμενους 124,5 εκατ. ευρώ επιπλέον, καθώς και την «αδράνεια της κυβέρνησης» απέναντι στη δημοσίευση μελέτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας που αναφερόταν στο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» και την «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου».

«Έπρεπε να παρέμβει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, για να αφαιρεθεί αυτή η προσβλητική αναφορά», σημείωσε.

Έρχεται το 13ωρο: Μια κοινωνικά μεροληπτική κυβέρνηση

Ο κ. Τσουκαλάς προειδοποίησε ότι «σύντομα οι πολίτες θα δουν να ψηφίζεται το 13ωρο» από μια κυβέρνηση «βαθιά κοινωνικά μεροληπτική υπέρ των λίγων και επιθετική απέναντι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ιδιότυπο μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα».

Δημοσκοπήσεις: Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει - Μόνο με εμάς μπορεί να αλλάξει η χώρα

Σχολιάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο άνω της μίας μονάδας στην πρόθεση ψήφου και «τρεις μονάδες διαφορά» στην εκτίμηση ψήφου από τη ΝΔ, η οποία «παραμένει στα ποσοστά των Ευρωεκλογών».

Όπως είπε, «όσο η αντιπαράθεση γίνεται πιο προγραμματική και ηθική, τόσο το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει», προσθέτοντας ότι «ο μόνος τρόπος να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της ΝΔ είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».
Καταλήγοντας, τόνισε πως «η αυτόνομη πορεία είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή για την πολιτική αλλαγή» και ότι το ΠΑΣΟΚ «απευθύνεται σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, από την αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο».

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