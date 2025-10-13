Μητσοτάκης από Αίγυπτο: Ισχυρό μήνυμα για «Ειρήνη» μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Μέσα από ένα σύντομο αλλά συμβολικό βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια προσωπική ανασκόπηση της διεθνούς Συνόδου στην Αίγυπτο για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη λέξη «ειρήνη».

Μια λέξη «ειρήνη», ένα μήνυμα με ισχυρό πολιτικό και ανθρωπιστικό συμβολισμό, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου διεξήχθησαν κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Μητσοτάκης είχε θερμή χειραψία με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο αντάλλαξαν σύντομες κουβέντες σε φιλικό κλίμα, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν την ανάγκη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη διασφάλιση της ειρήνης.

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