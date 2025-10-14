ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Καπρέλη για τον διάδοχο του, Γρηγόρη Βάρρα - Απέφυγε να απαντήσει ουσιαστικά υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ

Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης, αποκαλύπτοντας ότι η υπογραφή της ετήσιας τεχνικής λύσης για την κατανομή των βοσκοτόπων από τον εκάστοτε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελούσε πάγια πρακτική του οργανισμού. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές και για το διάδοχο του στο τιμόνι του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα.

Ο κ. Καπρέλης επισήμανε ότι αντίστοιχη διαδικασία είχε ακολουθηθεί από τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρο Αραχωβίτη και Βαγγέλη Αποστόλου, οι οποίοι είχαν υπογράψει τη «συμφωνώ» στην κατανομή βοσκοτόπων των ετών που διαχειρίστηκαν. Στην περίπτωση του 2019, ο ίδιος διαβίβασε την τεχνική λύση στον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη και ζήτησε να υπογράψει, διαδικασία η οποία πλέον εξετάζεται ποινικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι ο διάδοχός του, Γρηγόρης Βάρρας, πραγματοποίησε τις πληρωμές του 2020 βασιζόμενος στην τεχνική λύση και την κατανομή βοσκοτόπων του προηγούμενου έτους, χωρίς όμως να λάβει τη «σύμφωνη γνώμη» του υπουργού.

Παράλληλα, ο κ. Καπρέλης παραδέχθηκε ότι το 2018 είχαν επιτραπεί καταβολές επιδοτήσεων σε ιδιοκτήτες βοσκοτόπων ακόμα και αν δεν εκτρέφουν ζώα, ενώ τόνισε ως βασική πηγή προβλημάτων την ανεξέλεγκτη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων. Επισήμανε επίσης ότι επί της δικής του θητείας δεχόταν τακτικές επισκέψεις βουλευτών με αιτήματα για κατανομή βοσκήσιμων εκτάσεων.

Αιχμές άφησε ο κ. Καπρέλης και για τη διοίκηση του Γρηγόρη Βάρρα, υποστηρίζοντας ότι δεν περιορίστηκε η «ύποπτη» αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη και ότι ο διάδοχός του υιοθέτησε πλήρως την προηγούμενη μέθοδο κατανομής των βοσκότοπων, χωρίς όμως να ζητά τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού.

ΠΑΣΟΚ: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου»

Πηγές από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Αθανάσιος Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και τη λειτουργία του οργανισμού, επιβεβαιώνοντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο.

Πιο αναλυτικά οι πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν: «Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από το ΠΑΣΟK για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση δημόσιων βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, παρά την πολυετή θητεία του στον οργανισμό. Η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή.

Αυτή η προσέγγιση είχε σαν αποτέλεσμα να μην αποτελέσει προτεραιότητα για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διοίκηση του κ. Καπρέλη η ενσωμάτωση 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επί πλέον επιλέξιμων βοσκότοπων με χαμηλή ξυλώδη βλάστηση σε εφαρμογή του Κανονισμού Omnibus (τέλος του 2017). Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας μέχρι το 2019-2020 ήταν η εκτόξευση εθνικού αποθέματος με βοσκοτόπια χωρίς ζώα αυτές της χρονιές.

Ο κ. Καπρέλης επισήμανε ότι η τοποθέτησή του στη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πολιτική απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αποστόλου. Για την υπέρμετρη αύξηση των δηλώσεων ζώων ο κ. Καπρέλης προσπάθησε να την υποτιμήσει λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν «λίγο τσιμπημένη»… Στην επίμονη ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν έγιναν κρίσεις και επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών από το 2011 έως το 2020, όπως προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα ίδια πρόσωπα σε νευραλγικές διευθυντικές θέσεις επί μία δεκαετία είπε ότι δεν βρήκε χρόνο να ασχοληθεί «καθώς είχε άλλες προτεραιότητες»...

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι ο πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την εγκύκλιο 80895/17.10.2019 που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του «νομότυπου» Ε9, μέτρο που οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις, για την οποία φέρει και ο ίδιος ακέραια ευθύνης αφού την υπογράφει ως Πρόεδρος.

Όπως επιβεβαίωσε οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για υποθέσεις καταχρήσεων σε δημόσιους βοσκοτόπους δεν διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά διαβιβάστηκαν από τον ίδιο στον ΓΓ του Υπουργείου και επέλεξε ο ίδιος να την παραδώσει στον επόμενο Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠ και όχι να τις παραδώσει στην Δικαιοσύνη (υπόθεση Μαγειρία)»