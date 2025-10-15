Λαζαρίδης: Εξαπολύει επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατέρριψε το αφήγημά τους ο Καπρέλης

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριο Λαζαρίδη, να στρέφει τα πυρά του εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε τα δύο κόμματα ότι «ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Αθανάσιος Καπρέλης, τον οποίο τα ίδια είχαν τοποθετήσει, ανέτρεψε πλήρως το αφήγημά τους».

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Λαζαρίδη, κατά τη χθεσινή κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά τις καταγγελίες για παρατυπίες στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο κ. Καπρέλης «δεν έκανε λόγο για σκάνδαλο», αλλά μίλησε για «παραβατικές συμπεριφορές υπαλλήλων και Κέντρων Αποδοχής Δηλώσεων (ΚΑΔ), που αποτελούν τη μήτρα του προβλήματος».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδόμησε το πολιτικό αφήγημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Ο κ. Καπρέλης, ο οποίος τοποθετήθηκε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2010 από το ΠΑΣΟΚ και το 2016 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι ο Οργανισμός λαμβάνει στοιχεία από τις Κτηνιατρικές Βάσεις Δεδομένων των Περιφερειών», επισήμανε ο κ. Λαζαρίδης.

Μάλιστα, όπως τόνισε, «η απόφαση αυτή φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και σημερινής εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, ήταν εκείνοι που πρώτοι συμφώνησαν με την τεχνική λύση για την κατανομή των βοσκοτοπίων», γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, «διαψεύδει τις σημερινές καταγγελίες περί σκανδάλου που επιχειρεί να προωθήσει η αντιπολίτευση».

Ο εισηγητής της ΝΔ υποστήριξε ότι η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει τη θέση της κυβέρνησης πως το πρόβλημα δεν έγκειται σε συστημική διαφθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σε μεμονωμένες παραβατικές συμπεριφορές συγκεκριμένων υπαλλήλων και συνεργατών.

«Η Νέα Δημοκρατία βαδίζει σταθερά και αταλάντευτα στην αναζήτηση της πραγματικής αλήθειας προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική παράταξη δεν πρόκειται να επιτρέψει τη «συκοφάντηση ενός κρίσιμου οργανισμού που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα».

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ερευνά πιθανές παρατυπίες στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και στον τρόπο κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι τοποθετήσεις μαρτύρων αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, ενώ σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, το τελικό πόρισμα της Επιτροπής θα καθορίσει και τον πολιτικό αντίκτυπο της υπόθεσης.