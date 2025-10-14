ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλληλοκατηγορίες ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Καπρέλη στην εξεταστική

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αλληλοκατηγορούνται για τις παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του πρώην προέδρου του Οργανισμού Αθανασίου Καπρέλη. Η μεν κυβέρνηση μιλά για προβλήματα που κληρονόμησε, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «γαλάζιο σκάνδαλο» και προσπάθεια συγκάλυψης.

Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Αθανάσιος Καπρέλης παραδέχθηκε ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το «συμφωνώ» για την κατανομή βοσκοτόπων στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι ο Καπρέλης επιβεβαίωσε πως η ίδια «τεχνική λύση» είχε εφαρμοστεί και επί υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ (Αποστόλου και Αραχωβίτη), κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποκρισία.

Παράλληλα, ανέδειξε τα ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων) ως εστία των προβλημάτων, σημειώνοντας ότι ο αριθμός τους είχε διπλασιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Καπρέλης αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση Κορασίδη, στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως δεν είναι «φυσιολογικό» να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και η οποία αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη από τις ΔΑΟΚ, τότε προκύπτει πρόβλημα. Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και εκθέτει την ΕΝΠΕ η οποία αρνήθηκε την ευθύνη στη διαδικασία καταμέτρησης των ζώων και μάλιστα ο τρόπος καταγραφής φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως κατήγορος.

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία παρέμβαση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Καπρέλης ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ τότε λειτουργούσε ως σύγχρονος, ευρωπαϊκά προσανατολισμένος οργανισμός.

Οι πηγές του κόμματος υποστηρίζουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την περίοδο 2019-2022, δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας, και όχι την «τεχνική λύση» καθαυτή. Αναφέρουν ότι "η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Ε.Ε., τροποποίησε τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 104/7056) με την Υπουργική Απόφαση 1584/66059 στα σημεία που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εκτάσεων και εισάγει αυστηρότερα ελεγκτικά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλη την Ελλάδα" και προσθέτουν:

"Σε ό,τι αφορά στην ”Τεχνική Λύση”, κατέστη σαφές ότι ήταν απόφαση Καρασμάνη (ΥΑ 22172 - ΦΕΚ 3464/23-12-2014) και όχι Αποστόλου και βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων, που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017, με τον οποίο διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, δηλαδή, ”ο μεσογειακός τύπος βοσκότοπου”.

Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι η ραγδαία αύξηση του Εθνικού Αποθέματος και η λεγόμενη «Κρητική επέλαση» αποτελούν σκάνδαλο 100% της ΝΔ, ενώ επισημαίνουν πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει αυστηρότερα ελεγκτικά κριτήρια και επιδίωξε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τους βοσκότοπους.

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν υπογραμμίζοντας ότι «η ”αλήθεια” της ΝΔ για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρέει, υπό το βάρος της ”πραγματικής” αλήθειας, που αναδεικνύεται καθημερινά, από τις καταθέσεις ή τις "κατ' επίφαση" καταθέσεις των φίλα προσκείμενων σε αυτήν Διοικήσεων, αλλά και των "ουδέτερων" Διοικήσεων του Οργανισμού. Καθημερινά, θα γίνεται όλο και πιο αντιληπτό στους Έλληνες πολίτες, ότι η διαφθορά, η διαπλοκή και η απόπειρα συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συγκεκριμένο ”όνομα” (κυβέρνηση Μητσοτάκη) και συγκεκριμένη ”διεύθυνση” (Μέγαρο Μαξίμου).

Η κατάθεση Καπρέλη και τα πυρά σε Βάρρα - Απέφυγε να απαντήσει τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σήμερα 14/10, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης, αποκαλύπτοντας ότι η υπογραφή της ετήσιας τεχνικής λύσης για την κατανομή των βοσκοτόπων από τον εκάστοτε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελούσε πάγια πρακτική του οργανισμού. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές και για το διάδοχο του στο τιμόνι του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα.

Πηγές από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Αθανάσιος Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και τη λειτουργία του οργανισμού, επιβεβαιώνοντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο.