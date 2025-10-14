ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλληλοκατηγορίες ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Καπρέλη στην εξεταστική
Πολιτική
15:57 - 14 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλληλοκατηγορίες ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Καπρέλη στην εξεταστική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αλληλοκατηγορούνται για τις παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του πρώην προέδρου του Οργανισμού Αθανασίου Καπρέλη. Η μεν κυβέρνηση μιλά για προβλήματα που κληρονόμησε, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «γαλάζιο σκάνδαλο» και προσπάθεια συγκάλυψης.

Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Αθανάσιος Καπρέλης παραδέχθηκε ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το «συμφωνώ» για την κατανομή βοσκοτόπων στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι ο Καπρέλης επιβεβαίωσε πως η ίδια «τεχνική λύση» είχε εφαρμοστεί και επί υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ (Αποστόλου και Αραχωβίτη), κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποκρισία.

Παράλληλα, ανέδειξε τα ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων) ως εστία των προβλημάτων, σημειώνοντας ότι ο αριθμός τους είχε διπλασιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Καπρέλης αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση Κορασίδη, στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως δεν είναι «φυσιολογικό» να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και η οποία αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη από τις ΔΑΟΚ, τότε προκύπτει πρόβλημα. Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και εκθέτει την ΕΝΠΕ η οποία αρνήθηκε την ευθύνη στη διαδικασία καταμέτρησης των ζώων και μάλιστα ο τρόπος καταγραφής φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως κατήγορος.

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία παρέμβαση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Καπρέλης ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ τότε λειτουργούσε ως σύγχρονος, ευρωπαϊκά προσανατολισμένος οργανισμός.

Οι πηγές του κόμματος υποστηρίζουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την περίοδο 2019-2022, δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας, και όχι την «τεχνική λύση» καθαυτή. Αναφέρουν ότι "η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Ε.Ε., τροποποίησε τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 104/7056) με την Υπουργική Απόφαση 1584/66059 στα σημεία που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εκτάσεων και εισάγει αυστηρότερα ελεγκτικά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλη την Ελλάδα" και προσθέτουν:

"Σε ό,τι αφορά στην ”Τεχνική Λύση”, κατέστη σαφές ότι ήταν απόφαση Καρασμάνη (ΥΑ 22172 - ΦΕΚ 3464/23-12-2014) και όχι Αποστόλου και βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων, που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017, με τον οποίο διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, δηλαδή, ”ο μεσογειακός τύπος βοσκότοπου”.

Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι η ραγδαία αύξηση του Εθνικού Αποθέματος και η λεγόμενη «Κρητική επέλαση» αποτελούν σκάνδαλο 100% της ΝΔ, ενώ επισημαίνουν πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει αυστηρότερα ελεγκτικά κριτήρια και επιδίωξε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τους βοσκότοπους.

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν υπογραμμίζοντας ότι «η ”αλήθεια” της ΝΔ για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρέει, υπό το βάρος της ”πραγματικής” αλήθειας, που αναδεικνύεται καθημερινά, από τις καταθέσεις ή τις "κατ' επίφαση" καταθέσεις των φίλα προσκείμενων σε αυτήν Διοικήσεων, αλλά και των "ουδέτερων" Διοικήσεων του Οργανισμού. Καθημερινά, θα γίνεται όλο και πιο αντιληπτό στους Έλληνες πολίτες, ότι η διαφθορά, η διαπλοκή και η απόπειρα συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συγκεκριμένο ”όνομα” (κυβέρνηση Μητσοτάκη) και συγκεκριμένη ”διεύθυνση” (Μέγαρο Μαξίμου).

Η κατάθεση Καπρέλη και τα πυρά σε Βάρρα - Απέφυγε να απαντήσει τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σήμερα 14/10, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης, αποκαλύπτοντας ότι η υπογραφή της ετήσιας τεχνικής λύσης για την κατανομή των βοσκοτόπων από τον εκάστοτε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελούσε πάγια πρακτική του οργανισμού. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές και για το διάδοχο του στο τιμόνι του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα.

Πηγές από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Αθανάσιος Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και τη λειτουργία του οργανισμού, επιβεβαιώνοντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 16:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γόπινγκ και Καλλιόπη στον Άγνωστο Στρατιώτη
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Γόπινγκ και Καλλιόπη στον Άγνωστο Στρατιώτη

Πετραλιάς: Ο νέος προϋπολογισμός στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα και διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα
Οικονομία

Πετραλιάς: Ο νέος προϋπολογισμός στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα και διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα

Παρουσία Παπαστεργίου η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ: Ψηφιοποίηση, επιχειρηματικότητα και ΑΙ στο τραπέζι
Επιχειρήσεις

Παρουσία Παπαστεργίου η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ: Ψηφιοποίηση, επιχειρηματικότητα και ΑΙ στο τραπέζι

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο
Οικονομία

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας
Πολιτική

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης
Πολιτική

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ