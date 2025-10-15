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Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο τη Βοστώνη – «Η δήμαρχος δεν είναι καλή»
Ειδήσεις
15:45 - 15 Οκτ 2025

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο τη Βοστώνη – «Η δήμαρχος δεν είναι καλή»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τρίτη (14/10) να μεταφέρει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν του χρόνου στα προάστια της Βοστώνης, αφού υποστήριξε ότι τμήματα της πόλης έχουν «καταληφθεί» από αναταραχές.

Το Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, όπου εδρεύει η ομάδα NFL New England Patriots και βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βοστώνη, έχει επιλεγεί για τη διεξαγωγή αγώνων στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τη δήμαρχο της Βοστώνης, Μισέλ Γου, Δημοκρατική, την οποία χαρακτήρισε «έξυπνη» αλλά και «ριζοσπάστρια της Αριστεράς», όπως μεταδίδει το CNN.

«Θα μπορούσαμε να τους αφαιρέσουμε τους αγώνες», είπε ο Τραμπ. «Αγαπώ τον λαό της Βοστώνης και ξέρω ότι οι αγώνες είναι sold out. Αλλά η δήμαρχος σας δεν είναι καλή.»

Υπονόησε ότι «έχουν καταλάβει τμήματα της Βοστώνης», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αλλά πρόσθεσε: «Θα μπορούσαμε να τα πάρουμε πίσω σε δύο δευτερόλεπτα.»

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, ενώ ανάλογες προσπάθειες σε Σικάγο και Πόρτλαντ του Όρεγκον έχουν προκαλέσει νομικές αντιπαραθέσεις.

Το γραφείο της Γου δεν απάντησε άμεσα στην απειλή του Τραμπ, αλλά εξέδωσε δήλωση:
«Η Βοστώνη είναι τιμημένη και ενθουσιασμένη που θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε φιλάθλους από όλο τον κόσμο στην όμορφη πόλη μας – το λίκνο της ελευθερίας και την πόλη των πρωταθλητών.»

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και δεν ήταν αμέσως σαφές σε τι αναφερόταν όταν μίλησε για τμήματα της Βοστώνης που έχουν «καταληφθεί». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πάντως, σημειώθηκαν αρκετές συλλήψεις μετά από διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης που ξέφυγε από τον έλεγχο στον Κοινό Χώρο της Βοστώνης (Boston Common), με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων αστυνομικών.

Ο Τραμπ έχει ξαναπεί ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει πόλεις ως “μη ασφαλείς” για το τουρνουά των 104 αγώνων και να αλλάξει το λεπτομερές πλάνο φιλοξενίας που η FIFA είχε επιβεβαιώσει το 2022. Το πλάνο περιλαμβάνει αγώνες σε στάδια NFL κοντά στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο.

Όμως, οι τοποθεσίες των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι στην αρμοδιότητα του Τραμπ. Οι 11 αμερικανικές πόλεις – μαζί με τρεις στο Μεξικό και δύο στον Καναδά – έχουν ήδη συμβληθεί με τη FIFA, και οποιαδήποτε αλλαγή, μόλις οκτώ μήνες πριν από την έναρξη στις 11 Ιουνίου, θα προκαλούσε τεράστια νομικά και οργανωτικά προβλήματα.

«Είναι τουρνουά της FIFA, είναι στη δικαιοδοσία της FIFA, εκείνη παίρνει τις αποφάσεις», δήλωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα ο αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταγκλιάνι, σε συνέδριο για την αθλητική βιομηχανία στο Λονδίνο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ δήλωσε: «Αν κάποιος κάνει κακή δουλειά και αισθανθώ πως υπάρχουν μη ασφαλείς συνθήκες, θα τηλεφωνήσω στον Τζιάνι – τον επικεφαλής της FIFA που είναι εξαιρετικός – και θα του πω, "Ας μεταφερθούμε σε άλλη τοποθεσία" και θα το κάνει.»

Ο Τραμπ αναφερόταν στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στενό του σύμμαχο. Ο ίδιος είπε: «Ο Τζιάνι ίσως να μην θέλει να το κάνει, αλλά θα το κάνει πολύ εύκολα.»

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