ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Σιωπή και υπεκφυγές από την κ. Κουρμέντζα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
20:01 - 15 Οκτ 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Σιωπή και υπεκφυγές από την κ. Κουρμέντζα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Όλα καλώς καμωμένα φαίνεται ότι τα βρίσκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων Σταυρούλα Κουρμέντζα με βάση τη σημερινή της κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.  

«Παρά τη σοβαρότητα των ερωτημάτων που τέθηκαν ενώπιόν της, η κα Κουρμεντζά απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως άλλωστε την έχει χαρακτηρίσει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κ. Κοβέσι λέγοντας χαρακτηριστικά "υπάρχουν μικρά και μεγάλα σκάνδαλα”, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσία αν και έχει μεγάλη πείρα, καθώς εργάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πάνω από 20 χρόνια και αποτελεί, όπως η ίδια είπε, "το βαρύ πυροβολικό των ελέγχων"», σημειώνουν ακόμη.

«Σχετικά με ερωτήματα που αφορούσαν τη σχέση της με τον πρώην Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Μπαμπασίδη, ανέφερε ότι έχουν "μια σχέση εκτίμησης και σεβασμού ελάχιστα φιλική", παρά το γεγονός ότι όπως φαίνεται από τις νόμιμες επισυνδέσεις μιλάνε με χαρακτηριστική άνεση. Η ίδια τον αποκαλούσε "αφεντικούλη" της. Σχετικά με το επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα με εντολή δέσμευσης ΑΦΜ την τελευταία ημέρα των πληρωμών του Οκτωβρίου 2025, χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους αποκάλυψε ότι πράγματι έχουν πληρωθεί ΑΦΜ, τα οποία, ωστόσο, είναι λίγα, επομένως μικρό το κακό. Αναπάντητα έμειναν και τα ερωτήματα για τις ανεξέλεγκτες πληρωμές και τους απλήρωτους παραγωγούς, καθώς δεν διευκρίνισε αν είχαν προηγηθεί παρόμοια φαινόμενα τους προηγούμενους μήνες και αν πληρώθηκαν παραγωγοί χωρίς ελέγχους, ενώ με κάθε τρόπο προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες του τεχνικού συμβούλου», σχολιάζουν οι κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν:

«Η κ. Κουρμέντζα έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις στην κατάθεσή της. Από τη μια έλεγε ότι δεν γνωρίζει τις οικογένειες των Παπαδάκη και Γρύλου, από την άλλη φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο συγκεκριμένα για τους ελέγχους αυτών των οικογενειών. Από τη μία φαίνεται να δηλώνει ότι ο κ. Μπαμπασίδης δεν έπαιρνε επιδότηση, από την άλλη φαίνεται να μιλούσε στο τηλέφωνο για τα δικά του στρέμματα.»

«Τέλος, είναι χαρακτηριστική η στοχοποίηση της κ. Τυχεροπούλου την οποία κατηγορούσε σε σειρά απαντήσεών της όταν η ίδια ασχολούνταν με τη δικαστική υπόθεση της κ. Τυχεροπούλου, προτείνοντας μάρτυρες και δείχνοντας αγωνία για την πορεία της μήνυσης που είχε κατατεθεί εναντίον της. Η άρνηση της κ. Κουρμέντζα να τοποθετηθεί στα δεκάδες ερωτήματα ενισχύει την αίσθηση αδιαφάνειας και μεθοδεύσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προσπάθειά της να πείσει τους χιλιάδες αγρότες ότι όλα λειτουργούν ρολόι στον ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδεται από την πραγματικότητα», καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 20:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ